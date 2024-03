EXIT Festival 2024, Dance Arena, i suoi top player

Da sempre la mts Dance Arena di EXIT Festival – festival in programma dall’11 al 14 luglio 2024 a Novi Sad in Serbia, con il prologo costituito dal Day Zero mercoledì 10 – è da tempo considerata per definizione un autentico santuario della musica elettronica, un vero e proprio palcoscenico globale, incastonata tra le colossali trincee della Fortezza di Petrovaradin, con gli anni è diventato qualcosa di imperdibile per i clubber e per i frequentatori dei festival non soltanto della Serbia ma di tutto il mondo.

Autentici fuoriclasse di categoria quali Black Coffee, Carl Cox, Maceo Plex, Sama’ Abdulhadi, Klangkuenstler, Carlita, I Hate Models e Patrick Mason – giusto per citarne alcuni – sono pronti a rendere incandescente la mts Dance Arena di EXIT: merito di una line up di altissimo livello e di una produzione il cui standard cresce ogni anno sempre di più. Il tutto senza che la super sorpresa in arrivo per la serata di venerdì 12 luglio non sia stata ancora rivelata.

Altrettanto importante ad EXIT all’interno della Fortezza di Petrovaradin, l’iconico palco NSNS corroborato da Heineken Silver, che da anni propone sonorità decisamente alternative e che in questa edizione del festival serbo saranno garantite da Sara Landry, Oguz, Yotto, Estella Boersma, Francis Mercier ed Helena Hauff. EXIT come sempre sa soddisfare ogni appassionato musicale, sia che si parli di techno, house o tech-house.

“Siamo orgogliosi di presentare una delle nostre migliori edizioni – ha dichiarato Dušan Kovačević, il fondatore e direttore del festival EXIT – ogni anno alziamo l’asticella per quanto riguarda line up e produzione, motivando sempre più la nostra nomea di leading dance floor in the world”

Nella serata inaugurale del festival, giovedì 11 luglio 2024, la famosa mts Dance Arena, sicuro punto di ritrovo per tutti gli amanti della musica elettronica, accoglierà il dj dei dj, celebrato come un simbolo ed un riferimento assoluto in materia: Carl Cox. Insieme a lui, il dj e produttore berlinese Klangkuenstler, acclarata star della techno, Sama’ Abdulhadi, pioniera della scena elettronica palestinese, Franky Wah e Mene!

Sabato 13 luglio autentica saturday night fever grazie ai suoni ipnotici di Maceo Plex, autentico genio musicale: la sua capacità di fondere la deep house con rende sempre i suoi set un’esperienza unica ed irripetibile. Insieme a Maceo Plex, un indiscusso emblema della nuova scena della techno, I Hate Models, capace di esibirsi in arene di fronte a 30mila persone, un privilegio di solito riservato alle grandi band; l’eclettico mago dell’elettronica Patrick Mason, la stella emergente DJ Lanna, la futuristica Desna e l’energica Katalina.

Nella serata finale di EXIT – domenica 14 luglio – la mts Dance Arena accoglierà l’icona mondiale della house Black Coffee, vincitore di un Grammy Awards e capace di totalizzare un tutto esaurito lo scorso ottobre al Madison Square Garden di New York; insieme a Black Coffee, il poliedrico ed eclettico Bonobo, il dinamico ed armonioso Barry Can’t Swim, la poliedrica Carlita con i suoi ritmi medio-orientali, il guru della world music Mose ed il duo belgradese INNĒR SENSE.

Le emozioni e le alternative non si esauriscono qui, nella Fortezza di Petrovaradin, con i generi e gli stili globali proposti sul palco NSNS Refreshed by Heineken Silver, un ritrovo ideale per i veri appassionati di musica elettronica.

Tutti pronti a scendere in trincea con la dinamica e innovativa Sara Landry, sempre abile nei suoi emozionanti viaggi sonori, insieme a Yotto, talentuoso produttore la cui musica sa sempre mettere d’accordo tutti quanti; DJ Oguz offrirà come sempre un set memorabile e magnetico, Estella Boersma sa sempre fondere house, techno ed elettronica indie; Francis Mercier spicca per mixare afro house, tech house e ritmi tribali, Helena Hauff è un’acclarata maestra della techno.

Durante i quattro giorni di EXIT, il festival offrirà musica di grande livello sul NSNS Refreshed by Heineken Silver Stage grazie a Airrica, Aname b2b BLR, Awen, Cassie Raptor, Djeff b2b Fiona Kraft, Filip Xavi, Henry Saiz, Hobin Rude, Kobosil, Layzie, Maroon, Oguz, Sona, Supergloss e Yelisaveta.

Conosciuto ed apprezzato per la sua dimensione intima ed elegante, lo stage Urban Bug proporrà anche quest’anno una line up stellare all’insegna dei b2b con 2 Much b2b Vein, Hudi b2b Aljoša, Layzie b2b Techa, Migazz b2b Kornwall, Milenko b2b Arnee, Miozz b2b Stefan Jović, Neshud b2b Irkah, Neutron, Needle b2b Hori, Novak, Rade Bađin b2b Poliformat, Runy b2b Mande, S.A.B.R.I. b2b Rikaya, Stameni b2b Mark Aasgier, Teachr b2b Butterfly.eff, THE b2b Zira, Vladimir Aćić b2b Danilo Vladušić, Vladimir Tuckakov b2b Bokun, Wise D and Kobe e Woodie b2b Danijel Kević.

EXIT 2024 avrà come tema portante Starseeds, come slogan “Awakening Our Superpowers Together“e si svolgerà dal 10 al 14 luglio 2024 presso la la Fortezza di Petrovaradin a Novi Sad, in Serbia. Una speciale esibizione intitolata Starseeds Takeover si svolgerà sul palco Tesla Universe il 10 luglio, la giornata zero del festival.

I biglietti per il festival sono disponibili sul sito ufficiale di EXIT.