BEONIX: nuovi nomi per l’edizione 2023

Paul Kalkbrenner, Black Coffee, Maceo Plex e Stephan Bodzin: ecco i quattro headliner di BEONIX, il festival di musica elettronica in programma sull’isola di Cipro da venerdì 22 a domenica 24 settembre.

Un autentico poker d’assi, quattro fuoriclasse della musica elettronica che si affiancano ai già annunciati Anna, Brina Knauss, Innellea, Jan Blomqvist, Joplyn, Joyhauser, Kadosh, Karla Blum, Luna Semara, Oliver Huntemann e tanti altri ancora. 50 gli artisti in cartellone a BEONIX, per totale di 30 ore di musica, spalmate su tre stage differenti.

BEONIX si svolge a Limassol sui terreni di ETKO, che in precedenza erano vigneti: BEONIX offre una una combinazione unica di musica, cultura e tecnologie, grazie ad un’ambientazione straordinaria, impreziosita da tecnologie moderne e diverse installazioni. La destinazione perfetta per chi voglia unire la propria passione per la musica elettronica ad un’esperienza turistica e culturale.

“Per molti le vacanze e la stagione outdoor dei festival si chiude ad agosto – affermano gli organizzatori di BEONIX – Le ottime condizioni climatiche di Cipro consentono di vivere in piena estate anche il mese di settembre; vogliamo che il nostro pubblico venga a Cipro per rilassarsi di giorno e ballare di notte, in un contesto inclusivo, dove essere liberi ma allo stesso tempo rispettosi delle esigenze altrui”.

Il tema dominante dell’edizione 2023 di BEONIX? Un viaggio sul nono pianeta del nostro sistema solare. Tutto nato dai feedback di chi c’era lo scorso anno: è stato un festival talmente fuori dai canoni ciprioti che il pubblico ha iniziato a definirlo proprio di un altro pianeta.

Non resta che salire a bordo e dirigersi sul pianeta BEONIX.

I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale del festival.