Monsterland Halloween Edition a Ferrara Fiere

Se Halloween è considerato il Capodanno d’Autunno, da anni Monsterland è diventato il festival di Halloween per antonomasia: quella in programma lunedì 31 ottobre 2022 (dalle ore 18) alla Ferrara Fiere Congressi sarà la dodicesima edizione di un festival che negli anni si è imposto come uno degli appuntamenti imperdibili per festeggiare Halloween nel migliore dei modi.

Monsterland Halloween Festival si sviluppa su un’area di 20mila metri quadrati, i cinque stage musicali Horror Warehouse, Apocalypse Stage by Uncode, Psycopath Stage, The Witch Forest e Red Bull Tour Bus, artisti del calibro di Fabri Fibra e Jeff Mills, one-night di riferimento quali Mamacita, Random? Una Festa caso, un horror luna park, aree food e make up e tantissimi effetti speciali. Un one-day festival nel vero senso della parola, un’esperienza globale nella quale la musica – importantissima sia chiaro – è una parte del tutto.

Con il suo nuovo album “Caos” e relativo tour, quest’anno Fabri Fibra ha confermato una volta di più il suo status indiscusso di autentico pilastro della cultura hip hop e del rap italiani: “Caos” arriva 20 dopo la pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” (disco appena ripubblicato che ha debuttato alla posizione numero 1 della classifica dei vinili e nella top10 degli album) e cinque anni dopo l’ultimo album “Fenomeno”. Gli spettacoli di Fabri Fibra hanno sempre qualcosa in più, hanno sempre qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri.

Dj, produttore, compositore, autentico pioniere, lo statunitense Jeff Mills è uno dei padri fondatori della techno. Tra i creatori del collettivo Underground Resistance, nominato nel 2017 Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura Francese, per Mills la musica adempie ad una missione che spesso si contamina con la fantascienza, incarnando il futuro, rispettando il passato e rimanendo nel presente. Tra le sue ultime novità, il progetto elettro-jazz The Paradox, presentato questa estate al Festival Jazz di Montreaux.

Monsterland Halloween Festival è organizzato Unconventional Events & Madam Butterfly, con il patrocinio del Comune di Ferrara: l’ingresso è riservato esclusivamente agli over 18 e per parteciparvi è necessario un costume, una maschera o un minimo di trucco a tema. Disponibile un servizio di bus navetta da Bologna e da Ferrara.

(foto d’apertura di PH Marcello)