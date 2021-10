Monsterland: Halloween a Ferrara Fiere

Dal 2009, Monsterland è il più importante appuntamento italiano con Halloween. Dopo la pausa forzata del 2020, domenica 31 ottobre 2021 Monsterland Halloween Festival torna con tutto il suo carico di musica, effetti speciali, scenografie, animazione e travestimenti a Ferrara Fiere Congressi, un ritorno a Ferrara dopo l’edizione monstre del 2019 al Castello Estense.

Monsterland Halloween Festival prenderà vita e forma in un’area di 20mila metri quadrati, con 3 stage musicali, un mapping show in 3D, la tradizionale Zombie Walk, effetti speciali di magia e stregoneria.

I tre stage musicali di Monsterland propongono il rap di Gué Pequeno e il reggaeton e l’urban di Mamacita con il suo mentore Max Brigante (Stage 1), la techno di Marcell Dettmann, Sam Paganini, Mattia Trani (live), V111 e IVision (Stage 2, in collaborazione con Uncode); gli artisti dello Stage 3 saranno comunicati a breve.

Monsterland Halloween Edition è organizzato da Unconventional Events e Madame Butterfly, con il patrocinio del Comune di Ferrara.

“Dopo l’Oktoberfest, con oltre 40mila persone, evento per il quale Ferrara ha ricevuto apprezzamenti anche dalla Baviera, Fiera torna ad essere cornice di appuntamenti di forte richiamo – spiega il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri – Monsterland lo avevamo lasciato nel 2019, con una grandissima festa ai piedi del Castello e nelle piazze limitrofe. Oggi le condizioni consentono di riproporlo, in un nuovo scenario e su larghi spazi, e con la collaborazione della Fiera, che conferma il suo ruolo vivo, attivo, capace di proporre un calendario nuovo e aperto anche ai giovani, con manifestazioni fortemente attrattive”.

A Monsterland Halloween Edition l’accesso è consentito esclusivamente ai maggiorenni muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19: biglietto d’ingresso 20€ + ddp (prevendite on line sino ad esaurimento su TicketOne, TicketSms, MailTicket). Per partecipare è necessario avere un costume, una maschera o un minimo di trucco. Il regolamento completo del festival in questo link.

Monsterland is back!

foto PH Marcello fotografo