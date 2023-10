Monsterland Halloween Festival torna a Ferrara

Il modo migliore per festeggiare la notte di Halloween? Partecipare alla tredicesima edizione di Monsterland Halloween Festival, in programma martedì 31 ottobre 2023 (dalle ore 18) al Ferrara Fiere Congressi. Oltre 12mila i biglietti già venduti per quella che si prospetta un’edizione da record, con un pubblico proveniente da tutta Europa e cast artistico, allestimenti, scenografie ed effetti speciali assolutamente unici.

Monsterland Halloween Festival va in scena su un’area di oltre 30mila metri quadrati con ben sette stage: Horror Warehouse, Apocalypse, Psycopath, The Witch Forest, Radio 105, Adrenalin, Air Ballon ed ai quali si aggiunge il Toilet Stage, quest’ultimo un vero e proprio dancefloor nei bagni con console dedicata. La line up di Monsterland schiera un autentico trio delle meraviglie urban e hip hop, formato da Marracash, Sfera Ebbasta e Guè, il meglio della techno mondiale con Nina Kraviz, Ben Klock ed Adiel; dj da sempre un riferimento totale come Marco Carola, il trio italiano DOCTUM, che questa estate ha debuttato sull’etichetta discografica Spinnin’ Records e Padre Guilherme, che lo scorso agosto a Lisbona ha fatto ballare a suon di techno i ragazzi della Giornata Mondiale della Gioventù. Non mancano altresì format di indiscusso successo come Mamacita e Teenage Dream, aree luna park, food, zone per trucco e parrucco e persino una mongolfiera. Meglio di un vero e proprio parco dei divertimenti.

Marracash ha appena riscritto la storia del rap italiano con il suo doppio evento Marragedon, capace di radunare oltre 140mila persone tra Milano e Napoli, dopo il tour Persone (250mila presenze) e la Targa Tenco per il suo album “Noi, loro, gli altri”; artista da bilioni di streaming e visualizzazioni, Sfera Ebbasta è la prima rapstar italiana di sempre ad aver superato i 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, dove è l’artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia. Guè Pequeno è un personaggio chiave nella storia del rap italiano: il suo album “Madreperla” ed il suo tour estivo ne hanno rappresentato l’ennesima conferma.

Dj, producer, songwriter e persino cantante, Nina Kraviz da oltre un decennio è protagonista nelle console dei più importanti club e festival internazionali, così come la sua etichetta discografica ТРИП (da pronunciarsi trip) è una delle più seguite ed apprezzate in ambito elettronico. Da sempre emblema assoluto della techno e del Berghain di Berlino, Ben Klock sa sempre caratterizzarsi e distinguersi per un sound potente e preciso. Adiel si è formata artisticamente al Goa di Roma ed è una delle dj techno italiane più apprezzate al mondo. È appena uscito il suo nuovo EP “Il significato delle parole” per la sua etichetta discografica Danza Tribale.

Sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo della musica elettronica. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto, sia come serata sia come festival.

Monsterland Halloween Festival è organizzato Unconventional Events & Madam Butterfly, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Radio 105 è media partner ufficiale dell’evento.

l’ingresso è riservato esclusivamente agli over 18 per parteciparvi è necessario un costume, una maschera o un minimo di trucco a tema. Disponibili servizi di bus navetta da Bologna e da Ferrara.

informazioni, regolamento e line up completa sul sito ufficiale di Monsterland

General admission 50€, ingresso vip 80€ + ddp – ticket in vendita a questo link