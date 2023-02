Vision presenta Marco Carola B-Day Party

Esistono compleanni e compleanni, serate e serate, location e location. La combinazione perfetta di tutto questo? La scelta di Marco Carola di festeggiare il suo compleanno venerdì 10 febbraio 2023 insieme a Vision, la one-night lanciata da Amnesia Milano a inizio stagione e in programma al Fabrique e dove Carola torna dopo il suo set dello scorso novembre, sold out come tutti gli appuntamenti di Vision da settembre in avanti.

Marco Carola nelle sue scelte non è mai banale: negli anni passati il suo party di compleanno si è svolto in location di riferimento come lo Studio 338 di Londra, così come in altri anni ad inizio febbraio è stato solito suonare a Miami o a Los Angeles. Aver scelto Vision per questa data è un segnale molto importante per una serata nata lo scorso settembre e che ha già ospitato – oltre a Carola – Peggy Gou, Solomun, Boris Brejcha, Marco Carola, Charlotte de Witte e The Martinez Brothers. La serata del 10 febbraio 2023 con l’ideatore di Music On è di quelle da segnarsi sin da subito in agenda.

Venerdì 10 febbraio 2023 Marco Carola è affiancato in console da Da Vid. Da Vid si è formato artisticamente in Romagna, una terra che come poche altre ha saputo dare così tanto al clubbing italiano e internazionale: i suoi set al Classic Club di Rimini lo hanno formato e indirizzato verso un percorso che lo ha visto già più volte protagonista all’Amnesia, al Social Music City, allo Space di Ibiza e in diversi festival.

Ingresso Fabrique Milano venerdì 10 febbraio 2023: 35€ + d.d.p.



www.fabriquemilano.it

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo