Monsterland Halloween Festival triplica le sue serate   

Le novità relative a Monsterland Halloween Festival si succedono senza soluzione di continuità. L’ultimissima – e la più importante – riguarda Gigi D’Agostino, il capitano della dance, che sarà protagonista del set di chiusura giovedì 31 ottobre 2024 a Ferrara Fiere Congressi. Una novità che impreziosisce ulteriormente il programma di Monsterland, che quest’anno si svolge da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre.

Quest’anno il programma della 14esima edizione prevede giovedì 31 ottobre 2024 l’ormai tradizionale one-day festival al Ferrara Fiere Congressi, con i suoi sei palchi interni ed i sei esterni su un’area di 60mila metri quadrati, al quale si aggiungono due notevoli novità: venerdì 1° novembre Monsterland in the Castle, cena privata e after party in modalità limited edition e sabato 2 novembre si torna al Ferrara Fiere Congressi per Monsterland: el Día de los Muertos.

Giovedì 31 ottobre 2024 (dalle ore 18): Monsterland Halloween Festival al Ferrara Fiere Congressi. Horror Warehouse, Galactica Stage (a cura del Cocoricò di Riccione), The Witch Forest (a cura di Pyramid, Amnesia Ibiza), Apocalypse Psy Trance, Psychopath Stage (by Teenage Dream) e Time Machine Stage (a cura di Voglio Tornare Negli Anni ’90): questi i sei palchi interni di Monsterland. Kong Stage (a cura de Il Gatto & La Volpe), Air Balloon, Adrenaline Stage, Toilet Stage (a cura de La Rambla), TechnoBus e Terrace Stage quelli esterni. La line up di quest’anno è più ricca che mai: tra i primi nomi annunciati spiccano autentiche stelle della musica italiana quali Geolier, Rose Villain, Tedua e indiscussi fuoriclasse dell’elettronica come Gigi D’Agostino, 999999999, Ilario Alicante, Marco Faraone, Chris Liebing e Speedy J, questi ultimi due presenti a Monsterland con il progetto Collabs 3000 (in esclusiva italiana) per una proposta sonora senza eguali. Tra le ulteriori novità di giovedì 31 ottobre, spiccano anche la presenza dell’area Extreme Freestyle Motocross Show e di un ring di wrestling.

Venerdì 1° novembre 2024 (dalle ore 20): Monsterland in the Castle al Castello di Ferrara. Dinner party con la musica di Dj Ralf, Ruben Mandolini, DJ Wild, Gauthier DM e Wide Music aka Wide & Fat. Mille in tutto i posti disponibili.

Sabato 2 novembre 2024 (dalle ore 18): Monsterland: el Día de los Muertos al Ferrara Fiere Congressi. 2 palchi interni – Galactica Stage, The Witch Forest – e due esterni – Toilet Stage (by Metempsicosi) e TechnoBus per un gran finale con nomi del calibro di GUÈ, Amelie Lens, Giorgia Angiuli e Reinier Zonneveld.

Monsterland Halloween Festival è organizzato da Unconventional Events, in collaborazione con Madame Butterfly e con il patrocinio del Comune di Ferrara: l’ingresso è riservato esclusivamente agli over 18 e per parteciparvi è necessario un costume, una maschera o un minimo di trucco a tema. Disponibili pacchetti comprensivi di pernottamento, bus da tutta Italia, biglietti per ogni singolo evento e per la combo 31 ottobre e 2 novembre.

Biglietti, informazioni e line up completa su www.monsterland.it

foto d’apertura di Elephant Studio