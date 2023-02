SXM Festival: un’esperienza senza eguali

SXM Festival torna da mercoledì 8 a domenica 12 marzo 2023: un’esperienza musicale e culturale senza eguali. Si tratta dell’unico festival che si svolge sull’isola caraibica di Saint Martin | Sint Maarten, una località paradisiaca senza eguali. SXM Festival significa vivere un festival con il meglio della musica elettronica in location stilose, sontuose, talvolta persino surreali, con party in spiaggia, in villa, in barca, con sessioni al tramonto e set in diversi orari, il tutto accompagnato da pomeriggi in piscina, ottimo cibo, escursioni ed esperienze culturali di vario genere. SXM Festival significa vivere un’avventura senza pari.

Sin dal suo debutto nel 2016, SXM Festival ha mostrato di essere molto di più rispetto agli altri festival. Un’esperienza che va oltre l’aspetto musicale in quanto tale, in un contesto nel quale si miscelano le culture caraibiche, francesi e olandesi, con un pubblico proveniente da 35 nazioni diverse e una line-up con 5 giorni e 5 notti con il meglio dell’elettronica mondiale in una location da sogno.

La Fase 2 di SXM Festival presenta nomi di grande livello: il sudafricano vincitore dei Grammy Awards Black Coffee, il co-fondatore della label Desolat Loco Dice, la talentuosa Natalia Roth direttamente da Portorico, lo stiloso Moody Jones, Anthony Middleton (Audiofly), l’autentico ambasciatore della musica elettronica del Marocco Amine K, i componenti del collettivo e della label Scenarios Emanuel Satie e Maga, l’alquanto rispettato artista francese Oxia ed altri nomi di riferimento quali Jean Pierre, Layla Benitez, Paolo Rocco, Ms Mada, Paso Doble, Underher, Airrica, Wahm e tanti altri ancora.

https://youtu.be/VILAj071LHA

La Fase 2 di SXM Festival arricchisce e impreziosisce la fase uno della line-up, comprensiva di nomi assoluti quali il duo inglese multiplatino CamelPhat, il leader di Music On Marco Carola, il pioniere Dubfire e Astra Club, ovvero il set b2b di DJ Tennis e Carlita, l’italiana Francesca Lombardo, il poliedrico Gordo, la star brasiliana Mochakk, l’elvetica Sonia Moonear ed il visionario Rodriguez Jr. Una line-up dove spiccano anche i nomi dell’emergente sudafricano AMÉMÉ, il palestinese Maher Daniel, i francesi Apollonia e YokoO, il berlinese Gene On Earth, il tedesco Gene On Earth, producer e co-fondatore degli eventi Common Sense People Konstantin Sibold, il sopraffino Doc Martin, il referente di Moscow Records and Moss Co. Archie Hamilton, il mistico Deer Jade, lo psichedelico Mita Gami e tanti altri.

Le location di SXM Festival sono davvero incredibili, a partire dalla leggendaria Happy Bay. Le principali sono ubicate in una spiaggia privata, appartata e immersa nella giungla, dove si trovano l’Arc Main Stage e l’Ocean Stage. Altri luoghi da non perdere sono il Boho Beach Club, ideale per rilassarsi durante il giorno e il celeberrimo Villa Party, quest’ultimo accessibile soltanto con i VIP ticket. Tutto perfetto per vivere un’atmosfera elegante come il jetset degli anni sessanta era solito assaporare, il tutto unito dal lusso e dal design dei giorni nostri. Di sicuro uno degli highlights di questo festival.

Con la sua sesta edizione, SXM Festival prosegue nella sua opera di profonda interconnessione con la realtà culturale ed ambientale di Saint Martin | Sint Maarten, impegnandosi al massimo per contribuire alla riqualificazione dell’ambiente naturale dell’isola con la piantumazione, il risparmio dell’energia utilizzando luci LED e pannelli solari, eliminando sempre di più lo spreco di plastica: SXM Festival è da sempre all’insegna della sostenibilità, tesa a lasciare l’ambiente meglio di come era prima del festival stesso.

Per chi viene per la prima volta o per chi ci ritorna, SXM Festival e la bellissima isola di Saint Martin | Sint Maarten sono pronti a regalare emozioni e sorprese incredibili. Un’esperienza da provare e da vivere, una o più volte nella vita.

I biglietti per SXM Festival sono disponibili sul sito ufficiale.

Foto d’apertura crediti Off Brand Project