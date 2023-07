Social Music City a Rimini: grande attesa

Sabato 15 luglio 2023 Social Music City torna in Romagna, dopo la sua prima volta in loco lo scorso Ferragosto. Un doppio appuntamento alla Rimini Beach Arena e al Cocoricò di Riccione destinato a renderlo l’evento elettronico più atteso di questa estate in riviera.

Sabato 15 luglio 2023 (dalle 16 all’1) Social Music City torna alla Rimini Beach Arena con Charlotte de Witte, Tale Of Us, Marco Carola, Mathame e Armonica.

Indiscussa regina della techno, la dj e producer belga Charlotte de Witte, numero uno per due anni consecutivi nell’Alternative Top 100 DJs di DJ Mag, con la sua etichetta discografica KNTXT non si limita a release di grande successo, ma anche ad organizzare eventi, show case e programmi radiofonici: per la de Witte quella romagnola costituisce la seconda presenza consecutiva al Social Music City dopo quella dello scorso giugno al Jesolo Music Park. Raccontare i Tale Of Us significa raccontare la storia ed il percorso di un duo capace di incidere nell’evoluzione della musica elettronica come pochissimi altri al mondo. La loro melodic techno continua a dettare legge in tutti i dancefloor e in tutti i festival internazionali, il loro marchio di fabbrica Alfterlife fa la differenza sia come etichetta discografica sia come eventi, che ormai si svolgono ovunque. Sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo della musica elettronica, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto, sia come serata sia come festival.

A seguire Social Music City by night al Cocoricò di Riccione con Richie Hawtin, Anfisa Letyago, Brina Knauss (in Piramide), blk e Somniac One (in T-Room) e Francesco Del Garda e Sugar Free (in Titilla).

Il doppio appuntamento di Social Music City in Romagna avrà un importante prologo venerdì 14 luglio 2023. Dalle ore 18.30 Numero 00 Store di Riccione (in viale Dante 24/b) ospiterà un party ad invito durante il quale sarà presentato la capsule collection limited edition realizzata con Social Music City in collaborazione con Ploom (partner ufficiale di Social Music City), il tutto accompagnato dal dj set di Da Vid. Dopo aver testato il nuovo prodotto Ploom, chi lo acquisterà riceverà in regalo una t-shirt Social Music City della succitata capsule collection e avrà sempre in omaggio un accesso all’area hospitality del Social Music City di sabato 15 luglio.

Sempre venerdì 14 luglio (dalle ore 23) la festa prosegue, sempre con Ploom e Social Music City, al Mamamia di Riccione, con il set degli Armonica, il primo set in assoluto sulla terrazza del Mamamia in viale Ceccarini, il salotto buono di Riccione.

Ploom è il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato di JTI per un’esperienza “Truly Unique”. Il suo gusto autentico e la sua raffinata tecnologia HeatFlow garantiscono un rilascio di nicotina uniforme e un aroma intenso dall’inizio alla fine. Ploom è partner ufficiale di Social Music City, una partnership attiva tesa a valorizzare ed evolvere il mondo dell’intrattenimento all’insegna di innovazione, design ed unicità dell’esperienza.

Nato nel 2015, Social Music City ha saputo portare a Milano e nel resto d’Italia il meglio del djing mondiale, meritandosi la nomea di festival che dura un’intera estate e contribuendo alla riqualificazione di spazi urbani cittadini; in sei anni ha saputo organizzare 50 eventi, con oltre 120 artisti e più di 400mila presenze, ponendosi in prima linea nel dare il suo contributo ad un serie di tematiche quali impatto ambientale, gentrificazione e sostenibilità che richiedono sempre più risposte ed azioni concrete non più differibili.

Martedì 15 agosto 2023 (dalle 16 a mezzanotte e mezza) Social Music City tornerà al Jesolo Music Park con Armonica, Ebmath, Ilario Alicante, Marco Carola, Meduza. A seguire aftershow alla discoteca King’s di Jesolo.

SMC a Jesolo è una produzione SMC, Vivo Concerti, Onda, King’s e Lobby Agency. Social Music City a Rimini e a Riccione è una produzione SMC, Vivo, Onda, White Events, Rimini Beach Arena, Cocoricò Riccione.

Per tutte le info di biglietteria:

www.socialmusiccity.it/events