Social Music City alla Masseria del Turco

La miglior musica elettronica in una masseria del XVII secolo, sorta all’interno di una estesissima distesa di ulivi. Una combinazione perfetta tra passato, presente e futuro che si materializza martedì 9 agosto 2022 grazie a Social Music City, Serious Kitchen e la Masseria del Turco di Monopoli (Bari).

La line up di martedì 9 agosto 2022 vede protagonisti Tale Of Us, Agents Of Time, Massano, Dyzen e Moeaike. Sempre più decisivi nel panorama musicale mondiale, il duo italiano Tale Of Us da anni battezza gli appuntamenti più importanti di Social Music City con selezioni che sono sempre autentici viaggi sonori e li hanno resi un riferimento per club e festival di tutto il mondo. Autentici precursori e divulgatori della melodic techno, gli Agents Of Time hanno poi saputo confermarsi grazie ad una serie di release su Afterlife, Ellum Audio, Curle Recordings e soprattutto sulla loro label Audio Obscura. Dj e producer originario di Liverpool, Massano ha dato appena prova del suo talento con il suo nuovo EP “In My Sistem”, uscito ad aprile su Afterlife; Dyzen è un progetto tutto pugliese nato nel 2017 grazie a Francesco Perrone e Nicola Disabato, il cui sound oscilla tra sintesi e ricerca. MOEAIKE è l’alias artistico del dj e producer tarantino Roberto Dell’Osso, che da sempre propone set aggressivi e melodici allo stesso tempo.

Nato nel 2015, Social Music City ha saputo portare a Milano il meglio del djing mondiale, meritandosi la nomea di festival che dura un’intera estate e contribuendo alla riqualificazione di spazi urbani cittadini; in cinque anni ha saputo organizzare 48 eventi, con oltre 120 artisti e quasi 400mila presenze, ponendosi in prima linea nel dare il suo contributo ad un serie di tematiche quali impatto ambientale, gentrificazione e sostenibilità che richiedono sempre più risposte ed azioni concrete non più differibili. Questa estate Social Music City è in calendario a Monopoli (martedì 9 agosto) e alla Rimini Beach Arena (domenica 14 agosto). A Milano Social Music City tornerà nel 2023.

Fondata nel 2006 da Dj Skizzo, Serious Kitchen è un brand da anni decisivo nell’organizzazione di eventi pugliesi con protagonisti i migliori deejay del pianeta, rilevante anche come etichetta discografica con una serie di produzioni che alternano house e techno; la Masseria del Turno è ubicata nella Valle d’Itria, una location unica nel suo genere, da diversi anni in grado di offrire le selezioni musicali di top dj in panorama e in un contesto sempre in grado di fare la differenza.

socialmusiccity.it

Foto d’apertura di Michele Canfora per Lagarty Photo