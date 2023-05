UNUM Festival: la timetable completa

Conto alla rovescia per UNUM, uno dei festival europei più apprezzati per la qualità della sua proposta musicale e per il contesto nel quale si svolge. UNUM Festival si svolge da giovedì 1° a martedì 6 giugno 2023 nella piacevole località marittima di San Giovanni Medua in Albania, I suoi stage in spiaggia e nella foresta dei pini sono unici nel suo genere. Adesso è il momento di conoscere la sua programmazione giorno per giorno. UNUM Festival significa musica senza sosta, senza limiti di spazio e di tempo, un pubblico appassionato proveniente da tutta Europa, feste in spiaggia e tanti altri contenuti che lo rendono molto particolare e ricercato.

Giovedì 1° giugno UNUM inizia sul Pine Stage con la musica e le sonorità di Pol, All Shadows, Gemza, Sasho Uzun e Rinaldo Makaj, venerdì 2 vede protagonista Animal Crossing con Magda, Automatic Writing, Dyed Soundorom b2b The Ghost, Dyed solo, The Ghost, D’Julz, Reiss e tanti altri ancora. Sempre venerdì 2 Il Main Stage propone Hot Since 82, DJ Reas, Michel Cleis e Manu Gonzalez, il Beach Stage ospita Arodes, Sammi Ferrer, Vithz, Cristina Lazic e M.I.M..

Gli highlights di sabato 3 giugno? Priku, Rhadoo, Raresh, Praslea b2b Cezar e Vitess Live (Pine Stage), Bedouin, Jay Fase Laolu (Main Stage) e Shimza, Djeff, David Mayer ed altri ancora (Beach Stage). Domenica 4 giugno Pine Stage diventa territorio d’elezione per Club der Visionaere e After Caposilie e propone Boris Werner, Janeret, Cesar Merveille, Sonja Moonear, Ricardo Villalobos; John Dimas, Nick Curly, Dubfire e Marco Carola sono protagonisti sul Main Stage e Gina Jeanz, Black Space suonano sul Beach Stage. Lunedì 5 Pine Stage ospita SlapFunk con Margaret Dygas, Youandewan, Anthea, tINI, Liburn b2b Jonny N Travis, Liburn b2b con guest a sorpresa, Leke b2b con guest a sorpresa. Martedì 6 gran finale sul Pine Stage con b2b2b2b a sorpresa, Dungeon Meat, Ingi Vision e Doudou MD b2b tINI.

Durante UNUM Festival c’è tanto da fare, non soltanto ascoltare e ballare con la sua ottima musica. La località offre una bellissima spiaggia, mare e tanto sole. Nelle immediate vicinanze ci sono una splendida catena montuosa, una magica foresta, con la possibilità di praticare diversi sport, conoscere la cultura locale e la cucina del territorio. Grazie ad UNUM c’è tanto da conoscere e da esplorare.

Manca davvero poco all’edizione 2023 di UNUM. Meglio acquistare i biglietti fino a quando si è ancora in tempo a questo link: www.unumfestival.com