Anguana Charity Music Festival: seconda edizione

“Il suono della felicità” è il tema scelto per la seconda edizione di Anguana Charity Music Festival, in programma al Parco della Vittoria di Mussolente, Vicenza, da giovedì 10 a domenica 13 luglio 2025, presentato mercoledì 11 nella sala conferenze del polo culturale Gian Paolo Negri di Mussolente. A fare gli onori di casa, il Sindaco di Mussolente Ellena Bontorin, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari USSL 7 Pedemontana Eddi Frezza e la Consigliera Regionale Sonia Brescacin, con a parte dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione che sovraintende ad Anguana Charity Music Festival: il presidente Alberto Marchesin, i direttori artistici Valter Walterino Biasin e Alessandro Ali Selecta De Pieri ed il coordinatore del festival Paolo Piva di RDS.

“Sono grata e orgogliosa di poter ospitare a Mussolente un Festival di tale qualità. Un sentito ringraziamento va innanzitutto ai ragazzi e alle ragazze che lo stanno organizzando con grande cura per ogni dettaglio, ma anche agli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente, rinunciando al proprio cachet, e alle numerose aziende che hanno deciso di offrire il proprio sostegno attraverso sponsorizzazioni. È bello poter insegnare ai nostri giovani il valore dell’impegno e offrire loro occasioni per divertirsi nel proprio territorio, sapendo che quel divertimento avrà anche un risvolto sociale importante. Trovo particolarmente significativo che tutto questo avvenga nel Parco della Vittoria, proprio nel cuore del nostro paese, il fulcro della nostra comunità. Questo Festival abbraccia una visione inclusiva, attenta anche al mondo della disabilità. Proprio al Parco della Vittoria, tra pochissimo, inaugureremo anche una nuova area giochi, pensata per essere realmente inclusiva e accessibile a tutti. Un gesto tangibile che va nella direzione di una comunità più aperta e partecipativa” Ellena Bontorin, Sindaco di Mussolente

Anguana Charity Music Festival avrà in cartellone 50 dj italiani e stranieri, con artisti del calibro di Cristian Marchi, Saturnino, Federico Scavo, Albert Marzinotto, Mauro Ferrucci, A-Clark & Vinny, Hellen e si svolgerà in un’area di 7.500 metri quadrati dove sono previste aree food, beverage e relax, con ingresso libero ed offerta libera.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto a Dynamo Camp e ad alcune associazioni locali. Dynamo Camp organizzazione no profit che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neuro sviluppo o condizioni di disabilità, coinvolgendo anche le loro famiglie.

Due sono infine i momenti di avvicinamento ad Anguana Charity Music Festival in programma: venerdì 13 giugno al polo culturale Gian Paolo Negri di Mussolente diverse associazioni di volontariato hanno esposto i loro progetti confrontandosi con la cittadinanza e un aperitivo di beneficienza con ingresso libero, in calendario mercoledì 18 giugno (dalle ore 19) al Panorama Lounge Rooftop di Pove del Grappa, sempre in provincia di Vicenza, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza sempre a cura di Anguanna Charity Music Festival: in console i dj Thorn, Angelino, Alex Lunetta e Ali Selecta.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Anguana Charity Music Festival.