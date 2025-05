30esimo anniversario per Rototom Sunsplash

“Celebrating Life” è il tema che caratterizza la 30esima edizione del festival reggae Rototom Sunsplash, che si svolgerà da sabato 16 a sabato 23 agosto 2025 a Benicàssim, in Spagna.

Rototom Sunsplash è il più grande festival reggae europeo, forte di ben 18 aree dedicate alla musica, al wellness e a diverse attività culturali, inclusa un’università del reggae e tanto altro ancora. L’ingresso a Rototom Sunsplash per i minori di 13 anni e per gli over 65 è gratuito, per chi ha tra i 13 ed il 17 anni è previsto uno sconto del 50%.

Rototom Sunsplash è un’autentica comunità globale che accoglie gli amanti della musica provenienti da tutto il mondo: la scorsa edizione ha radunato un pubblico proveniente da più di 100 nazioni diverse, un pubblico che ogni tanto torna ad un festival i cui valori fondanti sono inclusione, pace e rispetto, con una grande attenzione all’inclusione ed alle tematiche sociali ed ambientali. Caratteristiche che sono valsi diversi riconoscimenti internazionali per un raduno che cresce di anno in anno sotto ogni punto di vista.

Rototom Sunsplash si impegna da sempre per essere carbon neutral ed è plastic free, ha un sistema di riciclo dell’acqua, promuove l’utilizzo di prodotti a chilometro zero, la mobilità in bici e in skateboard e tanto altro ancora. Tutti fattori indicativi di una crescita costante per un festival che nel 2010 ha scelto Benicàssim come casa e che è atteso da un’edizione 2025 che si prospetta la migliore di sempre. Un appuntamento ideale per mente, corpo ed anima.

Il main stage di Rototom Sunsplash ospita autentiche superstar e leggende del reggae: Shaggy, Burning Spear, Tiken Jah Fakoly, Tarrus Riley, Steel Pulse, Misty in Roots, The Wailers, Julian Marley, L’Entourloop, Morgan Heritage, Ky-Mani Marley, Third World, Easy Star All Stars, Eek-A-Mouse e altri ancora. Nella Dance Hall i principali protagonisti saranno David Rodigan, Jazzy T, Warrior Sound, Seani B, Izzy Bossy. La Dub Academy ospiterà Sister Nancy, Legal Shot, Mad Professor e Channel One, mentre il Jamkunda Stage proporrà afrobeat, funk, soul e disco.

Tra i tanti contenuti extra di Rototom Sunsplash spiccano il Social Forum con relatori di prestigio, la Reggae University che riunisce accademici, artisti, scrittori e produttori, laboratori, conferenze dedicate alla sostenibilità, momenti di incontro per chi voglia approfondire la cultura rastafariana, una galleria d’arte, mercati artigianali e tanto altro ancora. Il festival propone diverse opzioni di alloggi – glamping e clamping in loco, con molti hotel e AirBnB a breve distanza – ed è possibile godere di un’ampia varietà di ristorazione con ristoranti e bar che offrono piatti provenienti da Thailandia, Italia, Argentina, Francia, Marocco, Venezuela, Senegal, Giamaica e specialità locali spagnole e tanto altro ancora.

Da sempre Rototom Sunsplash incoraggia i suoi partecipanti a vivere con coscienza e responsabilità, a sostenere la coesistenza tra le persone anche e soprattutto in questi tempi di guerra ed odio in molte parti del mondo. Grazie alle donazioni ricavate dalle vendite dei biglietti, il festival contribuirà a finanziare la ricerca scientifica, i programmi per l’inclusione delle persone con disabilità e i progetti a sostegno dei rifugiati e delle donne migranti, sostenendo quattro ONG: Human Call (Libano), A la par (Madrid), la valenciana AIPHYC e la locale Conquistando Escalones.

“Celebrare la vita significa apprezzare, onorare e godere appieno dell’esistenza, riconoscendo il valore e la bellezza della vita stessa: tutto questo è reso possibile ogni estate da Rototom – spiega Filippo Giunta, Direttore del Rototom Sunsplash – Quando migliaia di persone di età, culture e origini diverse riescono a convivere pacificamente e gioiosamente, creando un mondo di pace e amore, tutto questo significa proprio celebrare la vita: un messaggio quanto mai fondamentale in questi tempi di guerra e di odio in molte parti del mondo. Il nostro leit motiv per questa edizione del festival, in modo da portare luce, calma e speranza in questi momenti così difficili”.

Rototom Sunsplash è una vera e propria celebrazione della musica, della cultura e dell’umanità su vasta scala e che si caratterizza per un’atmosfera familiare. È viaggio all’interno di un mondo utopico con una colonna sonora unica: la sua 30esima edizione è pronta ad elevare ai massimi livelli ogni suo aspetto ed ogni suo contenuto.

Ulteriori informazioni e biglietti a questo link.