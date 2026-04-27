“FAST”, il nuovo singolo dei Robotronic Squad

A quasi trent’anni dal proprio esordio, il trio Robotronic Squad torna sulla scena con il nuovo singolo “FAST”, in uscita su Glue Valley e disponibile da venerdì 24 aprile 2026 in tutti gli store e piattaforme digitali.

Con “FAST” Robotronic Squad propone una sintesi tra passato e presente: il brano unisce sonorità contemporanee, il giusto tocco di melodia ed un utilizzo distintivo dei synth, cifra stilistica quest’ultima che ha definito da sempre la loro identità artistica. L’introduzione, caratterizzata da atmosfere moderne e dinamiche, evolve progressivamente verso il sound che ha reso riconoscibile il progetto fin dagli esordi, segnando un ritorno coerente ma aggiornato rispetto al panorama elettronico attuale. Nel complesso una traccia che rimanda all’epopea dei rave ed ai primordi della trance ma allo stesso tempo si caratterizza per una immediata connessione tra presente e passato.

“FAST” segna il ritorno discografico del trio svizzero Robotronic Squad dopo quasi trent’anni dal loro esordio. Attivi sin dagli anni novanta ai primi anni 2000, i Robotronic Squad hanno pubblicato brani per l’etichetta tedesca Trance Chip Records, una divisione di Fog Area Productions, e sono apparsi in compilation legate alle più importanti scene rave e trance dell’epoca, quali Energy, Tunnel Trance Force e D.Trance.

Glue Valley è un progetto musicale nato nel 2023 dall’incontro tra Rea, Mapo e Artiglio! (Andrea Realini, Massimo Ferrari e Luca Tavaglione) e che dà anche il nome all’omonima casa discografica rossocrociata. I tre artisti, già noti tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 con l’alias Robotronic Squad, si sono ritrovati in studio di registrazione dopo oltre vent’anni, con l’obiettivo di creare nuove tracce e nuovi remix. La loro musica è profondamente ispirata al territorio ticinese in cui sono nati, cresciuti e in parte vivono tuttora. Il risultato – nel suo complesso – è un sound fresco che va oltre il dancefloor, con un forte richiamo alle sonorità britanniche e che si caratterizza per un utilizzo costante dei sampler, autentico tratto distintivo delle loro produzioni.

Per ascoltare e scaricare “FAST”: questo il link

sito internet: gluevalley.com

foto di Alexandre Zveiger