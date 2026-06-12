King’s Club Jesolo: al via con James Hype

Dopo l’anteprima estiva di gran lusso lo scorso 1° giugno con MËSTIZA e Paloma, l’estate del King’s inizia ufficialmente sabato 13 con James Hype e prosegue sabato 20 con Notre Dame e sabato 27 con Leon. A luglio ed agosto la programmazione del King’s entrerà sempre più nel vivo, con serie di eventi che coinvolgeranno altre location, in particolare Terrazza Mare e Spiaggia del Faro.

sabato 13 giugno 2016: James Hype e Pirupa. Il britannico James Hype (nella foto) è un’autentica forza della natura: i suoi set trasmettono sempre un’energia unica, unita ad una tecnica impeccabile e all’indiscussa capacità di trasportare il pubblico presente in autentici viaggi caleidoscopici che abbracciano passato, presente e futuro della musica elettronica, grazie in particolare a mash-up impeccabili e mixaggi rapidissimi e spettacolari.

sabato 20 giugno 2026: Notre Dame e Draxx. Il dj e producer parigino Notre Dame è sempre più in ascesa ed il 2026 si sta prospettando come il miglior anno della sua ancor giovane carriera; un anno che è iniziato con il suo debutto nel programma Essential Mix di BBC Radio 1, il lancio del suo PARANORMAL webshop, con tanto di sold out per la limited edition Candy Cloud con il singolo “On My Mind”, realizzato insieme ai Bob Moses ed uscito lo scorso febbraio.

sabato 27 sarà il turno in console di Leon e Twenty Six.

A luglio ed agosto la programmazione del King’s entrerà sempre più nel vivo, con serie di eventi che coinvolgeranno altre location, quali Sand Beach Club, Terrazza Mare e la Spiaggia del Faro. Quest’ultima ospiterà sabato 1° agosto Jamie Jones presents Paradise Venice e domenica 2 Aperyshow On The Beach. Più che un club, il King’s è un concetto globale.

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