Phi Beach, estate 2026: tutte le novità

Phi Beach, la celeberrima location open-air situata all’interno di un’antica fortezza del XIX secolo ed affacciata sulle scogliere di Baja Sardinia, presenta il programma completo dell’estate 2026 insieme a una serie di importanti novità dal punto di vista strutturale ed artistico: i migliori presupposti per far presagire che per il Phi Beach si tratti della stagione più ambiziosa e migliore di sempre.

Tra la novità di questa estate del Phi Beach, spiccano un nuovo impianto audio L-Acoustics, che garantisce una qualità sonora eccezionale in tutta la struttura, così come il nuovo lighting design firmato Claypaky crea un’atmosfera ancora più coinvolgente dal tramonto sino a tarde, così come proiezioni visive valorizzano il contesto naturale con scenografie dinamiche e spettacoli di luci che illuminano il cielo stellato. A completare il rinnovamento del Phi Beach, nuovi arredi e un concept completamente ripensato per il ristorante, espressione autentica del lusso e del buon gusto mediterraneo.

La stagione 2026 propone una programmazione all’insegna del top di gamma del djing, con una lineup che non teme confronti e che vede protagonisti alcuni dei più importanti nomi della scena house, melodic, Afro, tech e minimal. Al Phi Beach si alterneranno infatti Fisher, Black Coffee, Peggy Gou, Jamie Jones, The Martinez Brothers, Mochakk, Adriatique, PAWSA, Loco Dice, Honey Dijon, Seth Troxler, Damian Lazarus, Mau P, Claptone, Meduza e Bob Sinclar, insieme a molti altri artisti.

Dal 2008, anno della sua apertura, Phi Beach è diventato una delle destinazioni open-air più iconiche del Mediterraneo, grazie a una perfetta combinazione di musica elettronica di livello internazionale, alta cucina e ospitalità di lusso, il tutto nello spettacolare contesto di una fortezza ottocentesca restaurata. La location si affaccia direttamente sul mare, regala alcuni dei tramonti più suggestivi della Costa Smeralda ed è composto da diversi ambienti esclusivi.

Il ristorante Luciano’s propone una cucina costiera sarda basata sulla filosofia land-to-fork (dalla terra alla tavola) con sale distribuite nell’area sul mare Pied Dans L’Eau, unica nel suo genere, l’esclusiva Herno Suite ed i tavoli privati Prestige e Royal. Spicca altresì Nammos, il celebre lifestyle e dining brand nato a Mykonos, che porta in Sardegna la sua inconfondibile proposta gastronomica mediterranea, mentre The Rock, nascosto tra le scogliere alle spalle della fortezza, rappresenta un vero e proprio rifugio esclusivo con ingresso riservato.

Ulteriori informazioni: phibeach.com