Tinì Soundgarden inaugura con Marco Carola

Tante le novità che caratterizzano l’estate 2026 del Tinì Soundgarden di Cecina (Livorno), un club che da anni è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica elettronica e che in questo locale toscano amano ritrovarsi sempre più numerosi: una vera e propria community alla quale è dedicato il tema portante di questa estate: People from Tinì.

Questa estate il Tinì si presenta decisamente rinnovato: un impianto audio potenziato, un light design in grado di avvolgere tutto il dancefloor e una nuova area vip (dietro la console). I suoi spazi sono stati migliorati ed ampliati, con una maggiore attenzione per fruibilità e comfort per il suo pubblico, vero motore e volano delle serate del Tinì, un vero e proprio spazio polivalente, aperto a contaminazioni artistiche, eventi culturali e progetti che vadano oltre il concetto di mero clubbing in quanto tale.

Dopo le pastose anteprime a maggio e giugno, sabato 4 luglio il Tinì inaugura come meglio non potrebbe ovvero con Marco Carola. A seguire sabato 11 Sidney Charles e Archie Hamilton (in collaborazione con After Caposile), sabato 18 Loco Dice, sabato 25 Leon b2b Dimmish. Ad agosto line-up più ricca che mai con Paco Osuna, Ilario Alicante, Fatima Hajji e Anxhela, Bob Sinclar, East End Dubs, Chris Liebing e tanti altri. Tutti artisti che scelgono il Tinì perché sanno di trovarsi a casa.

Da tantissimi anni Marco Carola è uno dei top dj mondiali, capace di attraversare generazioni e club, portando ovunque un sound riconoscibile, potente e senza compromessi. La sua presenza rappresenta una garanzia artistica assoluta, grazie a tecnica, carisma e ad una visione musicale che continua ad indirizzare la scena elettronica globale. Inaugurare la propria estate con Carola significa celebrare un artista e rendere omaggio a una figura che ha contribuito in modo decisivo a definire il linguaggio del clubbing contemporaneo, grazie alla sua indiscussa capacità – esplicitata in particolare con le sue serate Music On e le tante maratone musicali – di creare un unicum tra dj e dancefloor.

foto di Elephant Studio