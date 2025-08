Agosto 2025: tutti i guest del Tinì Soundgarden

Musica elettronica in tutte le sue migliori declinazioni nella programmazione di agosto 2025 del Tinì Soundgarden di Cecina, grazie ad una line-up che propone Pan-Pot e Hertz Collision (sabato 2), Paco Osuna e Melanie Ribbe (sabato 9), Ilario Alicante extended set (giovedì 14) e atima Hajji e Lee Ann Roberts (sabato 16). Ancora da svelarsi il guest del 23 agosto 2025 per il party di chiusura stagionale.

Si intensifica sempre più la programmazione del Tinì Soundgarden di Cecina (Livorno) che venerdì 25 luglio 2025 ospita Bob Sinclar, per poi proporre una serie di ospiti davvero speciali per tutto agosto.

sabato 2 agosto: Pan-Pot e Hertz Collision. Nel 2023 i dj e produttori tedeschi Tassilo Ippenberger e Thomas Benedix aka Pan-Pot hanno festeggiato i primi vent’anni del loro sodalizio artistico: il loro è un percorso iniziato nel 2003 ed emerso prepotentemente in tutto il mondo nel 2007, grazie al loro primo album “Pan-O-Rama”. Da allora un’ascesa costante e coerente, confermata una volta di più dall’album “Forte” uscito nel 2023 sulla loro etichetta discografica Second State Audio: il modo migliore per i Pan-Pot per raccontare la loro concezione della musica elettronica, sempre rispettosa del passato, sintonizzata sul presente e proiettata verso il futuro.

sabato 9 agosto: Paco Osuna e Melanie Ribbe. Il e producer spagnolo Paco Osuna è da sempre garanzia di musica di qualità, di set sempre impeccabili, di scelte sonore sempre in grado di prendere la direzione giusta. Nel 2024 ha festeggiato il suo 50esimo compleanno e soprattutto 30 anni da dj, tre decadi di serate e festival in giro per il mondo, in primis ad Ibiza dove anche questa estate sarà tra i principali protagonisti nei calendari dei più importanti club della isla, in particolare all’Hï Ibiza, dove ogni martedì sarà nuovamente resident insieme ai The Martinez Brothers da metà giugno a fine settembre. Nata in Germania, cresciuta in Giamaica, Melanie Ribbe è sempre più protagonista nell’ambito del djing internazionale; autrice di selezioni musicali per British Airways e le migliori radio dance del mondo, nel 2024 è uscita con “Phoenix”, il suo secondo album con la sua etichetta discografica Agape Musik. I suoi set oscillano tra la deep house e la minimal techno con contaminazioni funky groove.

giovedì 14 agosto: Ilario Alicante extended set. Il livornese Ilario Alicante è la miglior smentita al detto nemo propheta in patria; da sempre i suoi set al Tinì sono qualcosa di unico, a maggior ragione quest’anno che sarà in modalità extended. Talento precoce se ne esiste uno, Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”. Vincitore dei DJ Awards di Ibiza come miglior artista techno, Alicante è entrato prestissimo nell’universo Cocoon di Sven Väth, arrivando a suonare nei migliori club e festival di tutto il mondo quali Creamfields, elrow, Monegros e Zamna Tulum, giusto per citarne alcuni.

sabato 16 agosto: Fatima Hajji e Lee Ann Roberts. Spagnola con origine arabe, Fatima Hajji (nella foto) è una delle figure più amate nell’ambito dell’hard techno. Come dj ha iniziato a 16 anni, vincendo un contest e da allora non si è più fermata: nel 2024 ha lanciato i suoi eventi invites e quest’anno la sua etichetta discografica Strobi. Fatima Hajji è pura adrenalina, una forza della natura che incanala energia pura in ogni beat che crea. Nata in Sud Africa, da tempo residente ad Amsterdam, Lee Ann Roberts è molto apprezzata per il suo stile potente e allo stesso raffinato; con la etichetta discografica NowNow Records dà tantissimo spazio agli artisti emergenti, senza mai dimenticarsi di combattere il sessismo nell’industria musicale.

sabato 23 agosto: party di chiusura stagionale. Line-up ancora da annunciarsi.

