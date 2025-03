Matis Club, marzo 2025: Fidelio, Papeete, Clorophilla, History

Dopo un febbraio scintillante con special guest quali Fatboy Slim (in console al Matis con la maglia del Bologna FC) e Ilario Alicante, a marzo 2025 il Matis Club di Bologna propone i suoi sabato sera all’insegna della trasversalità più assoluta.

Si inizia sabato 8 il party Fidelio con special guest Joëlla Jackson, astro più che emergente del djing mondiale e si prosegue con la serata in collaborazione con Villapapeete e Papeete Beach (sabato 15), il ritorno di Clorophilla con i Goodboys durante il week-end del Cosmoprof (sabato 22) ed il decimo anniversario di History 1990 (sabato 29).

Sabato 8 marzo: Fidelio è un party bolognese nato nel 2021, che torna al Matis nella sua versione Unlimited, ovvero nella sua versione più speciale e si ispira ai party berlinesi e al film Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick e che sabato 8 marzo – in concomitanza con la Festa della Donna – si intitola Woman’s Art. In console la dj e producer olandese Joëlla Jackson (nella foto) proveniente da Amsterdam ed astro sempre più emergente nel djing mondiale, spesso in console in club di riferimento quale lo Shelter di Amsterdam e party e festival del calibro di elrow, Music On e Mysteryland.

Sabato 15 marzo: Villa Papeete & Papeete Beach on the summer way. La primavera incalza, l’estate non è così lontana e al Matis ci si prepara ospitando un party con in collaborazione con le realtà di riferimento di Milano Marittima, Villa Papeete e Papeete Beach, mete predilette del pubblico emiliano che d’inverno frequenta il Matis. In console Nicola Zucchi, Bollo, Nicola Schenetti e Alo Vox.

Sabato 22 marzo: Clorophilla con Goodboys. Torna al Matis il suo party per antonomasia, con allestimenti e scenografie ogni volta inedite e che a marzo si svolge in concomitanza con il Cosmoprof. In console i Goodboys, Ricky Pedro, Mappa, Danny Losito e Tanja Monies. In prima serata torna AMA ovvero Art meets Art, un autentico spazio d’arte curato da Tanja Monies, dove far interagire musica, intrattenimento ed arte, con le esposizioni di pittori, scultori ed artisti di vario genere e provenienza.

Sabato 29 marzo: Hystory 1990. Decimo anniversario per un party che celebra nel migliore dei modi anni formidabili e che quest’anno festeggia il suo decimo compleanno. In line-up Stefano Malaisi e Danilo Maranini (dinner) e dalle 23 in avanti Maurizio Gubellini, Claudio Di Rocco, Massimino Lippoli, Billy, Maurizio Monti. Partner ufficiale Les Folies De Pigalle (30esimo anniversario)

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena – con il suo ristorante Asian Lounge – e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night VidaLoca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e con la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; VidaLoca è stata recente protagonista del Capodanno televisivo su Canale 5 e va in onda con i suoi mixati su Radio 105. Il sabato del Matis alterna one-night quali Clorophilla, Vita, Why Not, nei prefestivi spesso e volentieri torna la serata Alive. Francis Mercier, Carlita, Guè, David Morales, Low Steppa, Seth Troxler, Tedua, Black Child, Rose Villain, Mason Maynard, Fatboy Slim e Ilario Alicante sono stati gli ospiti speciali in questa prima parte di stagione del Matis.

www.matisdinnerclub.com