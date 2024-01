Low Steppa e Dennis Cruz al Matis di Bologna

Entra sempre più nel vivo la programmazione di gennaio 2024 del Matis Club di Bologna, che ogni venerdì propone la serata Vida Loca, mentre al sabato alterna le sue one-night.

Sabato 20 gennaio 2024 il Matis presenta befab. – the house music revolution, serata con allestimenti, animazione e performer fabulous ergo favolosi e con la musica di Low Steppa e Dolce Vito. Low Steppa è sempre più una certezza e una garanzia quando si entra nel territorio della house music. Merito delle sue produzioni per etichette discografiche quali Armada Music, Defected Records, Strictly Rhythm e la sua Simma Black, merito dei suoi set in festival di riferimento quali Creamfields e EDC Las Vegas, a Ibiza e nel resto del mondo.

Sabato 27 torna al Matis la serata Vita, il party in collaborazione con il Cocoricò di Riccione e la Villa delle Rose di Misano Adriatico che porta al Matis i fuoriclasse della musica elettronica. Sabato 27 è il turno di Dennis Cruz, affiancato nella circostanza da Riccardo Pedrini. Il dj e producer spagnolo Dennis Cruz conferma di serata in serata e di set in set la sua capacità di sapersi richiamare alle proprie radici musicali, che fanno riferimento al funk, alla disco e talvolta persino al flamenco. La prova provata di tutto ciò? Il suo album “Roots”, uscito nel 2021 per l’etichetta discografica Crosstown Rebels, senza dimenticare i suoi set tra Ibiza e Miami e quelli che questo inverno lo attendono in giro per il mondo, da Los Angeles alla Costarica, da Las Vegas a Tulum.

Il Matis Club di Bologna è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita, A-Live e 90 Wonderland, mentre il privè Mix propone dj in grado di declinare la musica house nelle sue migliori modalità. Come sempre di livello, infine, gli special guest che si alternano al Matis, in linea con il prodotto ed il servizio che il club bolognese sa offrire da sempre.

www.matisdinnerclub.com