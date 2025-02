Fatboy Slim e Ilario Alicante al Matis Club

Due ospiti più che speciali in arrivo al Matis Club di Bologna: sabato 15 febbraio 2025 Fatboy Slim, sabato 22 Ilario Alicante.

Sabato 15 febbraio: Fatboy Slim. Se spesso e volentieri si abusa del termine superstar per definire un dj, nel caso di Fatboy Slim la definizione suona davvero riduttiva: Norman Cook vanta quasi 40 anni di carriera, album epici quali ‘You’ve Come A Long Way, Baby’, collaborazioni con Madonna, David Byrne, Iggy Pop, vittorie ai Grammy e ai Brit Awards, set in siti impensabili come la Grande Muraglia Cinese e la Camera dei Comuni (Camera Bassa del Parlamento del Regno Unito), un concerto a Brighton capace nel 2002 di radunare oltre 250mila persone e che gli valse un ulteriore alias artistico, The Brighton Port Authority. Un concerto replicato nel 2023 e che è diventato un documentario intitolato “Fatboy Slim: Right Here, Right Now” diretto da Jak Hutchcraft. Quest’anno Norman Cook riceverà l’MPG Award per il suo Outstanding Contribution To UK Music.

Sabato 22 febbraio: Vita presenta Ilario Alicante. Con la one-night Vita al Matis è sempre tempo di top dj: sabato 22 febbraio è il turno di Ilario Alicante. Talento precoce se ne esiste uno, Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”. Vincitore dei DJ Awards di Ibiza come miglior artista techno, Alicante è entrato prestissimo nell’universo Cocoon di Sven Väth, arrivando a suonare nei migliori club e festival di tutto il mondo quali Creamfields, elrow, Monegros e Zamna Tulum, giusto per citarne alcuni.

