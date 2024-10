Matis Bologna: Mercier e Carlita i primi guest

Eleganza, stile ed un’atmosfera esclusiva, per un’esperienza unica e curata in ogni dettaglio. Caratteristiche che da anni contraddistinguono il Matis Club di Bologna, che sabato 5 ottobre 2024 inaugura la sua stagione 2024/25 con la musica di Francis Mercier e Mappa: The Opening Dance.

Il Matis Club si presenta all’esordio 2024/25 all’insegna del rinnovamento nella continuità, ribadendo e rinforzando i suoi punti di forza, sia sul fronte della ristorazione sia per quanto riguarda la dimensione clubbing, pronto a distinguersi per l’attenzione ad ogni particolare e a confermarsi uno dei locali indoor italiani più apprezzati, grazie ai suoi spazi ben organizzati, una proposta artistica a 360°, un ottimo impianto audio, luci e video, contribuendo a dare a Bologna il posto che le spetta nella mappa nazionale ed internazionale dell’intrattenimento serale e notturno.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita, Why Not, nei prefestivi spesso e volentieri tornerà la serata Alive.

I primi ospiti in calendario? Sabato 5 ottobre Francis Mercier, sabato 12 Carlita.

Francis Mercier (nella foto d’apertura) è un nome sempre più presente nei contesti che contano, in festival quali Coachella e nei migliori club di Ibiza ed Amsterdam, da tempo un riferimento per gli appassionati della musica Afro House, anche e soprattutto con le produzioni della sua etichetta discografica Deep Root Records. Mercier è uno dei dj e producer più abili nel declinare la musica elettronica abbattendo ogni barriera linguistica e sociale.

Italo-turca, la dj e producer Carlita ha a sua volta una formazione musicale molto forte. Ha iniziato a suonare il pianoforte da bambina, per poi studiare violoncello alla Royal Academy of music: una polistrumentista che si trova molto a suo agio con la musica elettronica in tutte le sue varianti. Il suo party Senza Fine è uno dei più apprezzati durante la Fashion Week di New York.

La stagione 2024/25 del Matis Club non potrebbe iniziare in un modo migliore.

