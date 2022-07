Tinì SoundGarden: l’inizio di una nuova era

Dopo due anteprime di gran lusso – 1° maggio con Ganesha e 2 giugno con 303 – sabato 2 luglio il Tinì SoundGarden di Cecina (Livorno) inaugura ufficialmente la sua estate 2022 con il primo dei suoi nove sabati in calendario, tutti caratterizzati da un programmazione che offrirà il meglio della musica elettronica mondiale, come si è già visto e sentito con Ganesha e 303, le cui line up hanno visto protagonisti Loco Dice, Marco Faraone, Pawsa, Silvie Loto, Duwka e Karen Menad (30 aprile) Adiel, ANNA, Len Faki, Reinier Zonneveld (live) e Sara Mozzillo (2 giugno).

Il Tinì SoundGarden si affaccia alla nuova stagione totalmente rivoluzionato per quanto riguarda audio e visual: il nuovo soundsystem consente una diffusione ed un ascolto uniformi e pulitissimi in ogni parte del locale, così come tutto il lato console è accompagnato da un ledwall imponente e si è dotato di un palco in grado di accogliere come si deve i migliori live elettronici. Un concetto ed una filosofia musicale che puntano ad offrire al pubblico presente un’esperienza immersiva nel senso più letterale del termine, così come per la programmazione il Tinì punta su nomi affermati e nuove avanguardie, puntando a posizionarsi tra i club di riferimento di questa estate: un progetto di prospettiva, certificato dalla stretta collaborazione con il team del festival Decibel Open Air, in programma a Firenze sabato 10 e domenica 11 settembre.

Sabato 2 luglio 2022 la console del Tinì propone Wade e Paul Cart. Pochi dj e produttori si sono imposti così rapidamente nella scena elettronica come ha saputo fare lo spagnolo Wade in questi ultimi tempi. Wade è capace di fare sempre e comunque la differenza ovunque suoni, dal club più alternativo in Argentina a quello più voluminoso in Australia, per tacere delle sue collaborazioni discografiche con personaggi quali David Guetta e i Solardo. Sabato 2 luglio Wade è affiancato da Paul Cart, dj e producer italiano in costante ascesa, un altro nome al quale fare molta attenzione se già non la si è prestata sino ad adesso.

La programmazione completa del Tinì SoundGarden sarà rivelata nelle prossime settimane, prima tra tutti quella riguardante la settimana di Ferragosto; da sabato 2 luglio torna in funzione anche il ristorante del Tinì, con menù fisso a base di carne. L’estate 2022 è l’estate della ripartenza: per il Tinì è l’inizio di una nuova era.

