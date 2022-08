Tinì e i suoi prossimi superguest: Faraone e Liebing

Dopo l’eccellente Maratona di Ferragosto, ultimi due sabati estivi in calendario al Tinì SoundGarden di Cecina (Livorno) con ospiti speciali due autentici pesi massimi della console, Marco Faraone (sabato 20 agosto) e Chris Liebing (sabato 27 agosto).

Sabato 20 agosto 2022: Marco Faraone, Cloone e Gianmarco Reitano. Autentico talento precoce, da anni Marco Faraone è in prima linea nelle line up dei più importanti club e festival di tutto il mondo, così come è sempre attivissimo sul fronte delle produzioni musicali. Lo scorso anno ad esempio è uscito nel giro di pochi mesi su Drumcode e su Defected, l’ennesima dimostrazione della sua capacità di muoversi tra house e techno con identità attitudine. Energico, dinamico, sempre in grado di lasciare il segno e fare la differenza, Marco Faraone arriva al Tinì in un’estate nella quale è guest resident all’Amnesia di Ibiza ed un suo dj set è stato trasmesso da Essential Selection, il programma dell’emittente radiofonica BBC Radio 1 che propone ogni fine settimana i mixati dei migliori dj del pianeta.

Sabato 27 agosto 2022: Chris Liebing allnightlong e Marco Effe. Closing Season Party. Dalla passione per l’hip hop nella natia Giessen, 50 chilometri da Francoforte, alle arene di tutto il mondo suonando musica techno. In quasi trent’anni il percorso di Chris Liebing ha preso una direzione imprevedibile ma paradossalmente comune a tanti dj, passando attraverso esperienze quali la gestione di un club e il sano apprendistato in una casa discografica. Nel 1999 ha fondato la sua label CLR, ovvero Create, Learn e Realize, i verbi che sintetizzano al meglio le regole di vita di un dj e produttore che si professa vegano convinto, nonché appassionato praticante di diverse attività sportive. Iperattivo, Liebing trova sempre e comunque il tempo di produrre il suo mixshow settimanale, AMFM, che entro fine anno raggiungerà il traguardo non comune delle 400 puntate. Il suo ultimo album si intitola “Another Day” ed è uscito a dicembre dello scorso anno su MUTE Records, l’etichetta fondata nel 1978 da Daniel Miller e che ad inizio anni ottanta diede il via all’epopea dei Depeche Mode.

Questa estate il Tinì SoundGarden si è presentato totalmente rivoluzionato per quanto riguarda audio e visual: il nuovo soundsystem consente una diffusione ed un ascolto uniformi e pulitissimi in ogni parte del locale, così come tutto il lato console è accompagnato da un ledwall imponente e si è dotato di un palco in grado di accogliere come si deve i migliori live elettronici. Un concetto ed una filosofia musicale che puntano ad offrire al pubblico presente un’esperienza immersiva nel senso più letterale del termine, così come per la programmazione il Tinì punta su nomi affermati e nuove avanguardie, puntando a posizionarsi tra i club di riferimento di questa estate: un progetto di prospettiva, certificato dalla stretta collaborazione con il team del festival Decibel Open Air, in programma a Firenze sabato 10 e domenica 11 settembre e sabato 23 luglio propone all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze Solomun. Per il Tinì SoundGarden l’estate 2022 sta significando davvero l’inizio di una nuova era.

www.tinisoundgarden.it

ticket in vendita su dice.fm

Foto d’apertura: Studio Bergfors