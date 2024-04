Residenza all’Amnesia di Ibiza per Indira Paganotto

Estate 2024: Indira Paganotto è pronta per tornare all’Amnesia di Ibiza, dove si prenderà cura della club room durante la one-night Metamorfosi di e con Joseph Capriati dal 19 luglio al 6 settembre: otto venerdì di grande musica nel celeberrimo club ibizenco.

Indira Paganotto è una degli artisti più in auge nel panorama mondiale attuale della musica elettronica. Merito di sound potente, di una grande abilità tecnica e di un gusto musicale impeccabile che spazia dalla disco anni novanta alla techno più attuale. Qualità che negli ultimi dodici mesi l’hanno portata a produrre tracce per le label KNTXT di Charlotte de Witte, Trip di Nina Kraviz e per la sua Artcore e a remixare i Depeche Mode. Questa estate è in line up in festival totali quali EDC di Las Vegas, Movement di Detroit, Tomorrowland (main stage) e tanti altri. Dopo le tre settimane di residenza lo scorso anno, la Psymama Indira Paganotto inviterà all’Amnesia una serie di guest selezionati con cura.

“Mi sento davvero felice per la fiducia ed il sostegno che ho ricevuto da Joseph Capriati nel corso degli anni e gli sono molto riconoscente – afferma Indira Paganotto – La serata ibizenca è un bel progetto e mi inorgoglisce farne parte: siamo una vera famiglia e mi sono orgogliosa di farne parte”.

Indira Paganotto arricchisce nel migliore dei modi Metamorfosi, serata alla quale saprà contribuire in maniera determinante.

I biglietti per la serata Metamorfosi sono in vendita a questo link.