Amnesia Milano, marzo 2025: Paganotto, Stussy e Knauss

Marzo 2025 di Amnesia Milano è iniziato in piena Fashion Week sabato 1 con Tini Gessler, White Off e Jo e prosegue con Indira Paganotto e Richey V (sabato 8) e Chris Stussy, Recap e Zoig (sabato 15). Venerdì 21 si torna al Fabrique con Vision e Deborah De Luca, sabato 22 di nuovo all’Amnesia: in console Brina Knauss, EarthLife e Valerie Fox.

Sabato 8 marzo: Indira Paganotto e Richey V. Se negli ultimi anni l’ascesa della dj e producer spagnola Indira Paganotto (nella foto) è stata esaltante, negli ultimi mesi è risultata inarrestabile, scalando di ben 48 posizioni la classifica Top 100 DJs Poll della rivista DJ Mag, passando dalla 97esima alla 49esima posizione: nessuno come lei. Merito in particolare delle release con la sua etichetta discografica ARTCORE Records, i relativi showcase ed i suoi set in giro per il mondo, caratterizzati da una miscela accuratissima di psy-techno e trance. Sempre con le idee chiare, una su tutte guardare sempre dritto negli occhi i clubber che le stanno di fronte, che lei spesso ama definire i guerrieri della sua community.

Sabato 15 marzo: Chris Stussy, Recap e Zoig. In collaborazione con Underpass. Il dj e producer olandese Chris Stussy è un’artista in constante evoluzione: nei mesi scorsi ha lanciato i suoi nuovi eventi USS, che vogliono mettere al centro di tutto quanto esclusivamente la musica, levando tutto quanto non sia indispensabile e limitando al massimo ogni contenuto extra, che distraggano il dancefloor dall’essenza di ogni singola serata. Fedele a suo modo al motto less is more, nelle scorse settimane Stussy ha messo mano a “Go”, grande classico di Moby: un rework nato per essere suonato durante un set in Boiler Room ma che poi è diventato a grande richiesta una produzione per sua etichetta discografica CSS.

Sabato 22 marzo: Brina Knauss, EarthLife e Valerie Fox. Dopo i suoi esordi come cantante nella natia Slovenia, Brina Knauss si è trasferita a Milano ed ha iniziato a dedicarsi al djing, arrivando a suonare per elrow, Tomorrowland, Soundstorm, Zamna e in tantissime altre realtà di riferimento. E proprio insieme alla DJ & Producing Academy di Tomorrowland ha dato al corso on line ”kickstart your DJ career”, un’ottima opportunità per chi voglia approcciare da zero l’arte del djing.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo