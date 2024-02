Al via la stagione 2024 di Amnesia Ibiza 

Adesso è il momento. Adesso è il momento di iniziare a pensare al party di apertura stagionale dell’Amnesia Ibiza, in calendario sabato 11 maggio 2024. L’opening season party dell’Amnesia è sempre una maratona musicale all’insegna della qualità, con una line up di altissimo livello pronta a portare in un’altra dimensione sonora chi vi parteciperà.

Sabato 11 maggio 2024 (dalle ore 23) l’Amnesia Ibiza proporrà il meglio della house e della techno. In Teraza Green Velvet, Honey Dijon, Dennis Cruz, Joseph Capriati, Mar-T b2b Caal e Cristina Lazic, in main room 999999999, Andres Campo, Kobosil, Luca Donzelli, Marco Faraone e Nina Kraviz.

In Teraza attesi il pioniere della house Green Velvet, che ha dato a questo genere una direzione tutta sua; insieme a Green Velvet, Honey Dijon, un riferimento assoluto non soltanto dal punto di vista musicale, lo spagnolo Dennis Cruz, autentico titano della tech-house, l’eclettico Joseph Capriati, anima e corpo del party Metamorfosi, i resident Mar-T e Caal in modalità b2b e Cristina Lazic, sempre sul pezzo con le sue produzioni per Crosstown Rebels.

In Main Room in console 999999999 e alla loro musica senza compromessi, Andres Campo, sempre protagonista con i suoi set all’Amnesia, il resident del Berghain di Berlino Kobosil, gli italiani Luca Donzelli e Marco Faraone, a loro volte presenze importanti all’Amnesia e Nina Kraviz con la IDM, acronimo per Intelligent Dance Music che trova sempre piena soddisfazione nelle produzioni della sua etichetta discografica трип (si pronuncia trip).

Da sempre Amnesia Ibiza si distingue dagli altri locali per la sua attenzione ad ogni minimo dettaglio per quanto riguarda luci, suono, ambiente e tutto il resto. La sua tecnologia è sempre un passo avanti e ogni sua serata garantisce emozioni uniche al suo pubblico ed ai suoi dj, che all’Amnesia possono esprimersi sempre al meglio.

La serata di sabato 11 maggio 2024 sarà il modo migliore per ricominciare a divertirsi all’Amnesia Ibiza; meglio affrettarsi da subito ad acquistare il proprio biglietto d’ingresso a questo link.

Per i possessori di KlubCoin disponibile una quantità limitata di accessi al Party Backstage, alla console e pass AAA a questo link.

