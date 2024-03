Residenza all’Amnesia di Ibiza per i Mathame

Il duo italiano Mathame ha appena annunciato ‘NEO’, il loro nuovo show live che debutterà all’Amnesia di Ibiza venerdì 7 giugno 2024, per proseguire tutta l’estate con una residenza di otto date in tutto – sempre all’Amnesia – e poi proseguirà con una serie di date esclusive in tutto il mondo.

Per ora non stanno trapelando informazioni in merito a ‘NEO’, soltanto una dichiarazione dei Mathame che promettono che ”NEO sarà un’esperienza unica di connessione, quasi spirituale”; di sicurò rappresenterà un’evoluzione straordinaria del loro AV:SHOW, che ha conseguito sold-out in tutto il mondo e vivrà il suo ultimo atto al festival Tomorrowland il prossimo 19 luglio.

I Mathame devono essere considerati autentici pionieri del suono neo-tech nella sua accezione più tecnologica, merito della loro costante ricerca di un’interconnessione tra musica, cinema, intelligenza artificiale e nuovi media. A fine 2023 hanno pubblicato il singolo “Hungover” insieme a John Summit e con il featuring di Camden Cox. Lo scorso anno sono usciti con il loro primo album, intitolato ‘MEMO’, ideale allo stesso tempo per il dancefloor e per l’ascolto e che ha mostrato una volta di più come i Mathame siano autentici esploratori alle ricerche di nuove frontiere del suono.

Biglietti per le serate ‘NEO’ disponibili a questo link.