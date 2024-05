Amnesia Ibiza: la full line up dei Mathame (NEO)

Esiste davvero un filo conduttore tra Amnesia Ibiza e Mathame, una sorta di misticismo, che rafforza e potenzia entrambe le parti. Il club ibizenco inaugurato negli anni settanta ed il duo italiano con NEO tornano alle loro radici, con un attento sguardo al presente ed una prospettiva decisamente orientata verso il futuro.

Nessun dubbio al riguardo: dal 7 giugno al 5 luglio e dal 13 al 27 settembre 2024 Amnesia Ibiza ospita NEO, la residenza estiva dei Mathame, sotto l’egida di HORIZON, con il dichiarato obbiettivo di fornire al pubblico non soltanto la miglior melodic techno, ma anche una vera era e propria esperienza cinematica che abbia una genesi, uno sviluppo ed un climax, quest’ultimo rigorosamente ascendente.

I Mathame traggono ispirazione per la loro melodie dalla musica classica e dalla natura, un’unione tra calma ed euforia che sa sempre toccare le giuste corde emotive, il tutto modulabile in base al contesto, che sia un festival o un club. La domanda sorge a questo punto spontanea: quale storia sarà raccontata durante le otto date di NEO?

Ogni serata avrà un tema ben preciso: Foundation, Glory, Victory, Beauty, Severity, Mercy, Understanding e Wisdom. La prima serata avrà come ospiti Anfisa Letyago e Lyke: quelle successive proporranno Mind Against, Olympe, Overmono (DJ Set), Parisi, Laherte, The Blaze (DJ Set), Kandarta, AME (live) B2B Trikk, Brina Knauss, Sona, Jan Blomqvist, Alex Wann, NTO (Live), Pole Position ed altri nomi che saranno rivelati in un momento successivo.

Amnesia Ibiza, Mathame e NEO sono pronti per una residenza estiva dinamica e di grande impatto.

Biglietti disponibili a questo link.