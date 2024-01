Con Pyramid Amnesia Ibiza dà il via al 2024

Il tempo vola, la primavera si avvicina e con lei si avvicina uno dei momenti più attesi dagli appassionati di musica elettronica: un’edizione speciale di Pyramid, il party in programma venerdì 26 aprile 2024 all’Amnesia e che di fatto dà il via alla stagione 2024 di Ibiza, con una lineup più che stellare, con i più grandi nomi house e techno. Il tutto durante la settimana dell’International Music Summit, quando l’intera industria musicale si starà dando appuntamento ad Ibiza: non potrebbe esserci momento migliore per un’edizione speciale di Pyramid, il party che d’estate caratterizza tutte le domeniche dell’Amnesia.

Venerdì 26 aprile in Terrazza suoneranno East End Dubs, Hot Since 82, Sweely e Sara de Araújo, nella Main Room Amelie Lens, Indira Paganotto, Héctor Oaks e Luca Donzelli. House e tech-house di ottimo livello con l’inglese Hot Since 82 e la ibizenca d’adozione Sara de Araújo; techno altrettanto potente grazie alle fuoriclasse di categoria quali Amelie Lens ed Indira Paganotto, ad Héctor Oaks direttamente da Berlino ed al resident di Amnesia Luca Donzelli. E tutto questo non è che l’inizio: altri nomi saranno annunciati a breve!

Dopo un eccellente 2023 con serate apprezzatissime, numeri da record, audio e visual sempre più all’avanguardia, Pyramid ha dimostrato sempre di più di essere un party da non perdere, dove ascoltare i migliori dj house techno, solide certezze insieme a giovani promesse e tanti talenti underground. Sarà così anche quest’anno e la serata di venerdì 26 aprile 2024 sarà il miglior modo di riprendere il filo del discorso.

Meglio non perdere altro tempo ed acquistare da subito i propri biglietti per il primo Pyramid di quest’anno a questo link.

www.amnesia.es

foto phrank