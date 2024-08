Amnesia Ibiza: due giorni di festival per il closing

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2024 l’Amnesia di Ibiza saluterà l’estate 2024 con due giorni di festa, con oltre 30 artisti ed una line-up ispirata al B2B dall’inizio alla fine.

Da sempre i closing party dell’Amnesia di Ibiza sono tra gli appuntamenti clou nel calendario delle chiusure ibizenche: feste che rispecchiano e riflettono il vero spirito della isla, l’autentico suggello ad ogni estate dell’isola balearica.

Quest’anno l’Amnesia alza ulteriormente l’asticella, organizzando un vero e proprio festival di due giorni per celebrare al meglio la sua chiusura stagionale: qualcosa di davvero unico, con oltre trenta artisti ed una serie di set B2B di altissimo livello: l’Amnesia Closing Festival andrà oltre ogni limite e abbatterà ogni barriera.

Si inizia venerdì 11 ottobre con Ben Hemsley, Hannah Laing, Les Schmitz e Malug (in main room) e Claptone, Danny Howard, Sammy Virji, Sonny Fodera e Jan (in terrazza) e si prosegue sabato 12 all’insegna dei B2B dall’inizio alla fine: Adam Beyer B2B Marco Faraone, Cuartero B2B Manda Moor, East End Dubs B2B Mar-T, Londonground B2B Manu Desrets, Hot Since 82 B2B Rossi, Sidney Charles B2B Caal; autentico gran finale con Jamie Jones B2B Joseph Capriati, i due prestigiosi resident dell’Amnesia, in modalità sunrise extended back to back set, pronti a ripetere il grande successo del loro analogo set del 2023. Tutto questo in terrazza, mentre in main room suoneranno Adiel, Deborah De Luca, Indira Paganotto, Klangkuenstler, Lilly Palmer, Luca Donzelli, Nina Kraviz e Onyvaa.

Per l’Amnesia e per i suoi clubber si prospettano due giorni di autentica grande festa, il modo migliore per salutare l’estate 2023 ma soprattutto un invito a vivere l’attimo, a vivere il presente, con lo sguardo sempre più rivolto al futuro che non al passato.

Ticket in vendita a questo link.

foto Phrank