Amnesia Ibiza 2023: tutte le residenze

Amnesia Ibiza ha completato e definito la sua programmazione per l’estate 2023, destinata a diventare la migliore di sempre per un club che da sempre è un riferimento internazionale assoluto. La programmazione di questa estate è un calibrato mix tra eventi consolidati e nuove realtà, tutte dedicate alla migliore house, alla migliore techno e a tutto quanto che vi sta in mezzo e vi gravita intorno.

La settimana di Amnesia la domenica con il party Pyramid, con una line up molto attenta alla dimensione più underground dell’elettronica, grazie alla presenza di Ricardo Villalobos b2b Raresh b2b Franco Cinelli, Kerri Chandler, Nina Kraviz, Caribou, Bonobo (dj set), Raresh, l’evento Solo Techno Takeover con Charlotte De Witte, KiNK (live), Richie Hawtin, Sama’ Abdulhadi e tanto altro ancora. Pyramid è iniziato l’11 giugno e prosegue sino all’8 ottobre.

Il lunedì è tutto dedicato ad Amnesia Presents Gorgon City, Sonny Fodera e Danny Howard, un dream team che proporrà le migliori sonorità house new school insieme a Greta Levska, quest’ultima all’Amnesia dal 19 giugno al 25 settembre; il 7 ed il 14 agosto i Gorgon City saranno sostuiti da Paul Woolford. I lunedì dell’Amnesia Ibiza sono iniziati il 19 giugno e proseguono sino al 25 settembre.

Martedì 4, 11, 18 luglio e 12 settembre l’Amnesia Ibiza ospita le leggende dell’EDM Steve Aoki e Timmy Trumpet, mentre tutti i martedì dal 25 luglio al 12 agosto la star argentina Bizarrap presenterà Ibizarrap. Nel complesso, un mix variegato di reggaeton, rap, trap e pop latino, hip-hop, EDM e future bass.

I mercoledì dell’Amnesia Ibiza vedono protagonisti la serata Paradise di Jamie Jones: il party house più famoso della isla propone i migliori dj e producer di categoria, elevando di volta in volta questa serata ad un livello superiore. Paradise è iniziata il 21 giugno e si conclude il 4 ottobre.

Sino al 31 agosto i giovedì di Amnesia Ibiza ospitano All About Bresh, uno dei party più famosi e chiacchierati di tutto il Sud America e che adesso si sta facendo conoscere in tutto il mondo.

Quest’anno il venerdì di Amnesia Ibiza accoglie HE.SHE.THEY. HE.SHE.THEY. è un’etichetta discografica, una griffe modaioli e un party house e techno ispirato ai valori della cosiddetta old school che hanno definito il perimetro – ed oltre – di entrambi i generi. Un party nel quale l’espressione di sé regna sovrana, all’insegna della diversità, dell’inclusione e del potere della musica, in grado di unire i migliori dj ad un pubblico entusiasta come accade davvero di rado. Sino al 14 luglio e dal 25 agosto all’8 settembre.

Sempre venerdì, dal 21 luglio al 18 agosto, Joseph Capriati porta all’Amnesia Ibiza il suo unico e magistrale concept Metamorfosi, che torna all’Amnesia dopo il grande successo dello scorso anno. In console insieme a lui icone assolute quali Dubfire, Paul Kalkbrenner e Sven Väth e autentici suoi amici quali Jamie Jones, Luigi Madonna, Markantonio, Seth Troxler ed Enrico Sangiuliano, Agents Of Time, ANOTR, Ben Sterling, Dax J, Dennis Cruz, Ellen Allien, Indira Paganotto, Jaden Thompson, Vintage Culture e tanti altri ancora.

elrow conclude la programmazione settimanale di Amnesia Ibiza nel migliore dei modi: sino al 30 settembre ogni sabato di Amnesia è teatro di uno show senza eguali, un tripudio di musica, colori, scenografie e spettacoli che riflettono alla perfezione il vero spirito di Ibiza.

Tutto è davvero pronto per la stagione 2023 di Amnesia Ibiza, che si prospetta davvero come qualcosa di unico, da vivere dalla prima all’ultima sua serata.

Programmazione completa e biglietti sul sito ufficiale di Amnesia Ibiza.

foto d’apertura: Phrank per Amnesia Ibiza