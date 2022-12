100% Kommando al Locale di Firenze

Sabato 10 dicembre 2022 serata 100% Kommando al Locale Firenze: il dj e producer Kommando sarà in console dal primo all’ultimo disco, con un set che partirà dalla house più classica per approdare alla techno, passando attraverso sfumature jazz, funk e disco e impreziosendo il tutto con la presentazione in anteprima di alcuni sue nuove tracce, la cui uscita è prevista per i primi mesi dell’anno prossimo.

Ubicato all’interno di un palazzo mediceo del tredicesimo secolo, il Locale di Firenze quest’anno al 39esimo posto nella classifica World’s 50 Best Bars: strutturato su due piani, ristorante, bar e club, il Locale di Firenze è un concentrato assoluto di eleganza e qualità.

Kommando (nella foto d’apertura) è un 25enne dj e producer che in breve tempo ha saputo emergere grazie ai suoi set in club e realtà di riferimento quali Cocoricò di Riccione, Mob Disco Theatre di Palermo, Bora Bora di Ibiza, elrow ed il festival Decibel Open Air di Firenze. Kommando è altrettanto attivo con le produzioni discografiche: quest’anno è uscito il suo primo album “Piggybank” ed è atteso nel 2023 da release con etichette discografiche internazionali, così come altre sue iniziative lo vedono protagonista nel mondo della moda, in particolare con il progetto TheCube Archive, un vero e proprio archivio esclusivo di abbigliamento maschile vintage.

Kommando è l’artista di punta di Stranomondo Entertainment Bureau, società creata nel 1995 da Leandro Bisenzi, ideatore di format quali La Guapa Muerte e Circo Nero, svoltisi in questi anni a Cuba, negli Stati Uniti e in Thailandia, consulente per locali quali SantAnna a Mikonos e Li Shishi in Cambogia; in quest’ultimo in particolare ha avviato attività con finalità no profit. Nel 2019 Leandro Bisenzi è stato autore del libro “È uno… stranomondo. In viaggio tra Thailandia, Cambogia, il Tenax e il Circo Nero” (Apice Libri).