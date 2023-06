Circo Nero reunion al Campi Beer Festival

Nemo Propheta in patria? Il detto non vale per il Circo Nero, che sabato 24 giugno 2023 (dalle ore 22) festeggia la sua reunion annuale al Campi Beer Festival al Parco di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, Firenze.

Atteso pubblico da tutta Italia, il pubblico che da oltre quindici anni segue Circo Nero in Italia e all’estero per la sua magia, per i suoi spettacoli, per essere sempre eguale a sé stesso ma allo stesso tempo unico e irripetibile. Circo Nero interagisce sempre con il suo pubblico e lo farà una volta di più ed al suo meglio sabato 24 giugno: chi voglia dichiararsi alla persona amata è invitato a presentarsi al palco del Campi Beer tra le 22 e le 23. Il tutto si trasformerà in un’autentica cerimonia officiata dal team del Circo Nero, sulla scia di quanto avvenuto lo scorso anno, quando l’Uomo Forzuto stupì tutti e rese di dominio pubblico l’amore per la sua partner.

Circo Nero nasce a Firenze nel 2006 traendo ispirazione dal film “Freaks” di Todd Browning del 1932: un’armata estrosa creata da Leandro Bisenzi, che con la sua Stranomondo Agency organizza e promuove eventi in tutti il mondo. Da sempre Circo Nero fa della tolleranza e dell’allegria le sue bandiere preferite, capace in questi anni di esibirsi a Mosca, Ibiza, Barcellona e in tante altre metropoli e località italiane e straniere. Un vero e proprio carrozzone che arriva, scappa e che nel percorso si diverte con cantastorie, pierrot, mangiafuoco, contorsionisti, giochi aerei, improbabili clown e presentatori, atmosfere giocose e maliziose e tanta buona musica, per un susseguirsi ininterrotto di emozioni.

Circo Nero è il fiore all’occhiello di Stranomondo Entertainment Bureau, società creata nel 1995 da Leandro Bisenzi, ideatore di format svoltisi in questi anni a Cuba, negli Stati Uniti e in Thailandia e consulente per locali quali SantAnna a Mikonos e Li Shishi in Cambogia; in quest’ultimo in particolare ha avviato attività con finalità no profit. Nel 2019 Leandro Bisenzi è stato autore del libro “È uno… stranomondo. In viaggio tra Thailandia, Cambogia, il Tenax e il Circo Nero” (Apice Libri).

Sabato 24 giugno lo show inizia alle 22. A seguire dj set di Kommando. Ingresso libero