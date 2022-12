This Is A Story About Love al Locale di Firenze

Sabato 31 dicembre 2022 al Locale di Firenze notte di San Silvestro all’insegna dell’eleganza, dello stile e della qualità con This Is A Story About Love, il tema scelto per salutare il 2022 e accogliere il 2023 come meglio non si potrebbe, sia a cena sia dopocena. Ubicato all’interno di un palazzo mediceo del tredicesimo secolo, il Locale di Firenze quest’anno al 39esimo posto nella classifica World’s 50 Best Bars: strutturato su due piani, ristorante, bar e club, il Locale di Firenze è un concentrato assoluto di eleganza e qualità.

This Is A Story About Love è un omaggio disincantato e passionale al Mouling Rouge, che con le sue ballerine trasgressive e rivoluzionarie ha modificato per sempre il mondo dello spettacolo. Sabato 31 dicembre tutto questo rivivrà in edizione limitata grazie alla supervisione e alla direzione artistica di Stranomondo Entertainment Bureau e alla musica di Kommando, Fillippo Cirri e Marco Lasch.

Kommando è un 25enne dj e producer che in breve tempo ha saputo emergere grazie ai suoi set in club e realtà di riferimento quali Cocoricò di Riccione, Mob Disco Theatre di Palermo, Bora Bora di Ibiza, elrow ed il festival Decibel Open Air di Firenze. Kommando è altrettanto attivo con le produzioni discografiche: quest’anno è uscito il suo primo album “Piggybank” ed è atteso nel 2023 da release con etichette discografiche internazionali, così come altre sue iniziative lo vedono protagonista nel mondo della moda, in particolare con il progetto TheCube Archive, un vero e proprio archivio esclusivo di abbigliamento maschile vintage. Sabato 31 dicembre Kommando suonerà nell’antica cantina del Locale di Firenze. Alcune sue arcate in pietra potrebbero risalire addirittura alla Firenze di Fondazione Romana.

Kommando è l’artista di punta di Stranomondo Entertainment Bureau, società creata nel 1995 da Leandro Bisenzi, ideatore di format quali La Guapa Muerte e Circo Nero, svoltisi in questi anni a Cuba, negli Stati Uniti e in Thailandia e consulente per locali quali SantAnna a Mikonos. Nel 2019 Leandro Bisenzi è stato autore del libro “È uno… stranomondo. In viaggio tra Thailandia, Cambogia, il Tenax e il Circo Nero” (Apice Libri). Nel 2023, dopo aver festeggiato il nuovo anno, Leandro Bisenzi si dedicherà al suo nuovo progetto: Stranomondo Asia, con sede a Bankok e già pronta ad espandersi in tutto il continente.

