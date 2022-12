A Canazei Veglione al Gran Tobià e all’Hexen

Trascorrere le festività di fine ed inizio anno in alta quota è sempre un’ottima idea, meglio ancora se si scelgono le Dolomiti e la Val di Fassa, in particolare la Union Hotels di Canazei, da oltre 75 anni autentico presidio nell’attività turistico-alberghiera.

Per il Vegione di sabato 31 dicembre 2022 la Union Hotels offre una doppia opzione: cenone e dopocenone al Gran Tobià (dalle ore 20) e Capodanno all’Hexen Club (dalle ore 23) con la musica per tutti i gusti di Dj Simson e Albert One.

La Union Hotels Canazei e Campitello di Fassa della famiglia Nicolodi opera incessantemente durante le stagioni invernali ed estive in una delle zone più incantevoli e suggestive del mondo: la Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell’umanità dichiarato dall’Unesco e del Dolomitisuperski, il più grande comprensorio sciistico del mondo, che vanta 1220 km di piste e 450 impianti di risalita, meta sciistica d’eccellenza a livello internazionale. Oltre ai diversi complessi alberghieri, Union Hotels dispone di ristoranti, pub, discoteche, parchi giochi attrezzati, centri congressi, centri wellness, beauty, fitness, dando opportunità di lavoro a numerosi collaboratori ed ospitalità ad una clientela cosmopolita proveniente da oltre 40 diversi Paesi. Ultima ma non meno importante – anzi! – la grande attenzione che la Union Hotels dedica all’enogastronomia.

www.unionhotelscanazei.it