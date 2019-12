Al Mythos il Capodanno è con RICHBITCH

Ibiza, Miami, Londra, Roma. RICHBITCH, la one-night che prima di ogni altra ha portato a Ibiza le sonorità urban e che martedì 31 dicembre 2019 festeggia il Capodanno alla discoteca Mythos di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Ospiti speciali Ale Zuber e KAY.

Zuber è l’ideatore di RICHBITCH, un party nato in Italia e in brevissimo tempo impostosi in tutto il mondo da Miami a Londra; nel 2016 il suo approdo a Ibiza, con il suo mix continuo di hip­hop, R&B, reggaeton, trap e moombahton. Zuber è stato il primo ad importare queste sonorità sulla isla, dove da sempre house e techno la fanno da padroni, sino ad approdare – questa estate – ogni lunedì all’Hï Ibiza.

Il dj e producer KAY è il fondatore dell’etichetta discografica Strakton Records, con la quale lo scorso ottobre ha prodotto la compilation “Quaalude 2019”, in concomitanza con l’Amsterdam Dance Event, la più importante rassegna mondiale dedicata alla music industry. Questa estate a Ibiza è stato resident insieme a Zuber sia RICHBITCH sia a MUCHO IBIZA, altra serata urban svoltasi tutte le domeniche all’Ushuaïa.