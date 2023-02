Circo Nero Carnival Edition al Mama Ines Club

Sabato 18 febbraio 2023 la Carnival Edition del Circo Nero è pronta a rendere il sabato di Carnevale al Mama Ines Club di Cercola, Napoli qualcosa di assolutamente unico e speciale.

Circo Nero nasce a Firenze nel 2006 traendo ispirazione dal film “Freaks” di Todd Browning del 1932: un’armata estrosa creata da Leandro Bisenzi, che con la sua Stranomondo Agency organizza e promuove eventi in tutti il mondo. Da sempre Circo Nero fa della tolleranza e dell’allegria le sue bandiere preferite, capace in questi anni di esibirsi a Mosca, Ibiza, Barcellona e in tante altre metropoli e località italiane e straniere. Un vero e proprio carrozzone che arriva, scappa e che nel percorso si diverte con cantastorie, pierrot, mangiafuoco, contorsionisti, giochi aerei, improbabili clown e presentatori, atmosfere giocose e maliziose, per un susseguirsi ininterrotto di emozioni.

Circo Nero è il fiore all’occhiello di Stranomondo Entertainment Bureau, società creata nel 1995 da Leandro Bisenzi, ideatore di format svoltisi in questi anni a Cuba, negli Stati Uniti e in Thailandia e consulente per locali quali SantAnna a Mikonos e Li Shishi in Cambogia; in quest’ultimo in particolare ha avviato attività con finalità no profit. Nel 2019 Leandro Bisenzi è stato autore del libro “È uno… stranomondo. In viaggio tra Thailandia, Cambogia, il Tenax e il Circo Nero” (Apice Libri).

