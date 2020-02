Carnevale e Babylon i prossimi party del MIA Clubbing

Dopo la serata sold out con Gigi D’Agostino, il calendario del Mia Clubbing presenta due party destinati a trasformare il locale in qualcosa di assolutamente inedito.

Sabato 22 febbraio 2020 al MIA si festeggia il Carnevale con Besame Carnival Party. Colonna sonora della serata, reggaeton, electrolatino e pop house. In consolle i dj Andrea Bozzi e Dirty Nick, animazione con Besame Crew e special performance la vocalist Ary Fashion, una delle voci più conosciute nelle discoteche, nei club, negli show e negli eventi fieristici e privati di tutta Italia. Vocalist, speaker radiofonica e presentatrice, con un passato da modella e da ballerina, ARYFASHION è un’apprezzatissima showgirl, in onda dal lunedì al venerdì (dalle 18 alle 20) sulla neonata Radio Wow.

Sabato 29 febbraio 2020 al MIA va in scena Babylon, il primo format interamente creato e prodotto dal team del locale marchigiano, destinato ad essere proposto in tutta Italia nei prossimi mesi. I suoi allestimenti si ispirano ai più importanti eventi ibizenchi, con un roster di artisti quali acrobati e ballerini, con diversi generi musicali che si alternano nel corso della stessa serata: house, techno, EDM, latina e italiana. Nel giro di poco tempo diventerà qualcosa di molto simile ad un luna park itinerante, con ambulanti, zucchero filato, macchina dei pop corn e tante altre attrazioni. In console i dj Massimo Rossini & Jody, Francesco Luv (MIA Clubbing resident), Luca Gurini, Dj Mommoy e Ricky Esse.

A marzo la programmazione del MIA prosegue con i party Mamacita (sabato 7), Random (sabato 14) e Besame (sabato 28).