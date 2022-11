Al Fitzcarraldo Bombastic con Kommando

Venerdì 11 novembre 2022 nuovo appuntamento al Fitzcarraldo di Terranova Bracciolini con Bombastic, la one-night mensile del locale in provincia di Arezzo che vede protagonista il dj e producer toscano Kommando. Il party Bombastic è nato nel 2019 racconta la storia di un pianeta nel quale si svolge un superfesta, con allestimenti e costumi che variano di volta in volta e va in scena in un club che in passato ha ospitato tutti i califfi della House Music quali Frankie Knuckles, David Morales, Louie Vega e Tony Humphries.

Alla colonna sonora di Bombastic provvede Kommando, 25enne dj e producer che in breve tempo ha saputo emergere grazie ai suoi set in club e realtà di riferimento quali Cocoricò di Riccione, Mob Disco Theatre di Palermo, Bora Bora di Ibiza, elrow ed il festival Decibel Open Air di Firenze. Kommando è altrettanto attivo con le produzioni discografiche: quest’anno è uscito il suo primo album “Piggybank” ed è atteso nel 2023 da release con etichette discografiche internazionali, così come altre sue iniziative lo vedono protagonista nel mondo della moda, in particolare con il progetto TheCube Archive, un vero e proprio archivio esclusivo di abbigliamento maschile vintage.