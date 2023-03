Bombastic con Boss Doms e Kommando

Venerdì 10 marzo 2023 nuovo appuntamento al Fitzcarraldo di Terranova Bracciolini con Bombastic, la one-night mensile del locale in provincia di Arezzo che questa volta propone in console Boss Doms e Kommando. Il party Bombastic è nato nel 2019 racconta la storia di un pianeta nel quale si svolge un superfesta, con allestimenti e costumi che variano di volta in volta e va in scena in un club che in passato ha ospitato tutti i califfi della House Music quali Frankie Knuckles, David Morales, Louie Vega e Tony Humphries.

Icona di moda e di stile, classe 1988, Boss Doms è un DJ, producer e polistrumentista romano. Artista poliedrico, ha iniziato la sua carriera attraverso sperimentazioni e produzioni musicali, che spaziano dai brani club alle collaborazioni con i principali artisti del panorama musicale italiano. Nell’estate del 2020 l’artista ha scelto di avviare una propria carriera da solista, pubblicando il primo singolo “I Want More”, accompagnato dai remix di Hosh, Darius Syrossian, Piero Pirupa, Christian Nielsen e Havoc&Lawn. Sempre nel 2020, ha pubblicato – insieme ad Achille Lauro – il remix della hit internazionale “Back to My Bed” di Elderbrook, e di “Love life” di Benny Benassi e Jeremih. Nel 2021 è uscito il singolo “Sesso & Soldi” con il featuring di Taxi B.

Il 25enne Kommando è un dj e un producer che in breve tempo ha saputo emergere grazie ai suoi set in club e realtà di riferimento quali Cocoricò di Riccione, Mob Disco Theatre di Palermo, Bora Bora di Ibiza, elrow ed il festival Decibel Open Air di Firenze. Kommando è altrettanto attivo con le produzioni discografiche: quest’anno è uscito il suo primo album “Piggybank” ed è atteso nel 2023 da release con etichette discografiche internazionali, così come altre sue iniziative lo vedono protagonista nel mondo della moda, in particolare con il progetto TheCube Archive, un vero e proprio archivio esclusivo di abbigliamento maschile vintage.