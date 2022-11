All’Amnesia Milano in console Kölsch

Un dj può e deve definirsi tale quando arriva ai massimi livelli e vi rimane in maniera costante per tantissimo tempo; lo stesso dicansi per chi emerge e in breve tempo arriva a suonare nelle console di riferimento italiane e stranieri. Profili che rispettivamente si addicono alla perfezione a Kölsch e ad EarthLife, ospiti speciali di Amnesia Milano sabato 19 novembre 2022.

Negli anni il danese Rune Reilly Kölsch ha saputo costruire una reputazione solidissima nel panorama elettronico mondiale, grazie alla trilogia composta dagli album “1977”, “1983” e “1989”, alle sue collaborazioni con Coldplay, Imogen Heap, London Grammar e Tiga e ai suoi set nei più importanti festival mondiali quali Tomorrowland e elrow. I suoi set sanno sempre stupire ed emozionare, grazie alla rara capacità di dare a chi balla quello che non sa ancora di volere.

Luca Garzione e Luigi Gargano aka EarthLife tornano all’Amnesia con la loro musica che questa estate ha saputo distinguersi sia con le release sia sui dancefloor. Le loro uscite sulla label Afterlife spiccano per versatilità e per contaminazioni di generi: con EarthLife il giusto equilibrio tra energia e melodia è sempre assicurato.

Ingresso Amnesia Milano sabato 19 novembre 2022: prevendite 22,5€+d.d.p.; intero in cassa 30€

www.amnesiamilano.com