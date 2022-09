Mathame e Earthlife all’Amnesia Milano

Ottobre 2022 è il mese nel quale Amnesia Milano festeggia il suo ventesimo compleanno, un traguardo che nel volatile e talvolta effimero universo del clubbing vale tantissimo. Un mese che sabato 1° ottobre inizia nel migliore dei modi, con la musica di Mathame e Earthlife.

I fratelli Amedeo e Matteo Giovannelli aka Mathame tornano all’Amnesia dopo un’estate che li ha visti assoluti protagonisti nei club e nei festival di tutto il mondo, dall’Hï Ibiza al Tomorrowland: loro è stata un’estate eccellente anche sul fronte discografico, grazie in particolare alla release “Believe”, realizzata insieme al duo britannico CamelPhat. La loro è una prospettiva a 360 gradi: basti pensare ai loro mixati “Old Neural Mixtape” realizzati per Apple Music facendo ricordo ad algoritmi e ad intelligenza artificiale.

Con le loro release su Afterlife, Luca Garzione e Luigi Gargan aka Earthlife hanno saputo definire in breve tempo un proprio stile musicale assolutamente originale. Indicativo in questo senso il loro ultimo EP “Expander”, uscito ad inizio settembre su Afterlife: una contaminazione di generi dove melodia e la giusta atmosfera non mancano mai.

Ingresso Amnesia Milano sabato 1° ottobre 2022: prevendite 22.50€+d.d.p.; intero in cassa 30€

