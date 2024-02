Joseph Capriati torna a Londra con Metamorfosi

Venerdì 16 febbraio 2024 Joseph Capriati torna a Londra con il suo party Metamorfosi e lo fa nel migliore dei modi con una serata all’Exhibition, nella quale sarà affiancato da Dennis Cruz e Ben Sterling e che sarà l’unico show londinese in questo 2024.

Capriati torna a Londra con Metamorfosi, una serata capace di realizzare sold out in tutto il mondo, in particolare la scorsa estate all’Amnesia di Ibiza, uno dei party più celebrati sulla isla: merito di un format che si caratterizza per un livello produttivo molto elevato e soprattutto per l’alta qualità della musica di Capriati, capace di spaziare dalla house alla techno con uno stile tutto suo. Il tutto impreziosito da un locale come Exhibition, locale che si sviluppa su due piani e dotato di impianto audio e luci all’altezza dei migliori festival.

All’Exhibition Capriati sarà affiancato da Dennis Cruz, dj e producer spagnolo sempre più in ascesa grazie ai suoi set ed alle sue produzioni musicali che lo hanno proiettato in breve tempo al centro della scena elettronica. Lo stesso vale per il britannico Ben Sterling, passato in breve tempo dallo status di star anglosassone a star globale. Davvero difficile chiedere di meglio.

Biglietti in vendita a questo link