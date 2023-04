All’Amnesia Milano in console Dennis Cruz e Blackchild

ensare ed agire con coerenza e linearità; seguire e creare le tendenze, non le mode passeggere. Così si crea un club come Amnesia Milano, un club che funzioni e che questa stagione ha saputo tagliare a testa alta il traguardo dei suoi primi vent’anni di attività. Serata dopo serata, dj set dopo dj set, guest dopo guest. Sarà così anche sabato 29 aprile 2023 quando la console di Amnesia Milano ospita Dennis Cruz e Blackchild.

Splendido fresco quarantenne, il dj e producer spagnolo Dennis Cruz conferma di serata in serata, di set in set, la sua capacità di sapersi richiamare alle proprie radici musicali, che fanno riferimento al funk, alla disco e talvolta persino al flamenco. La prova provata di tutto ciò? Il suo album “Roots”, uscito nel 2021 per l’etichetta discografica Crosstown Rebels, senza dimenticare i suoi set tra Ibiza e Miami e quello molto recente allo Stereo di Montreal, un locale dove non si suona se non si hanno quattro quarti di nobiltà musicale.

Blackchild torna all’Amnesia nel corso di una stagione che l’ha visto più volte protagonista negli Stati Uniti, così come l’estate scorsa ha suonato al Kappa FuturFestival, al DC10 e all’Hï di Ibiza. Al DC10 ha suonato per la one-night di Solid Grooves, la cui etichetta discografica ha rilasciato il suo singolo “Hypin”: i suoi set si contraddistinguono per una tech-house lineare e allo stesso tempo imprevedibile.

Ingresso Amnesia Milano sabato 29 aprile 2023: prevendite 25€+d.d.p.

www.amnesiamilano.com