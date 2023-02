Il Papeete Beach sbarca in Thailandia

Il Papeete Beach ha esportato il proprio marchio e quello di Milano Marittima in Thailandia. Dopo il Tempory Beach in Qatar organizzato da alcuni stabilimenti cervesi in occasione del Mondiale di calcio dello scorso novembre, la città marittima continua nella sua attività di comunicazione attraverso l’organizzazione di eventi all’estero.

Tramite Simone del Ferro, il direttore del BoBo club, il più famoso ed elegante locale di Bangkok, con il supporto di Andrea Risi, cliente e collaboratore di lunga data del Papeete Beach e Villapapeete ed imprenditore ormai da oltre 10 anni trapiantato in Thailandia, si è creata una collaborazione tra i brands che ha portato all’organizzazione di una intera serata tenutasi venerdì 27 gennaio.

“Sono rimasto piacevolmente colpito dall’organizzazione raffinata e puntigliosa dello staff locale – sottolinea Marco Soldini, titolare insieme al fratello Luca del marchio Papeete, presente alla serata – che ha permesso di organizzare al meglio questo evento. Sono molto soddisfatto per la risposta dei clienti, provenienti un po’ da tutto il mondo, che si sono complimentati per il format fresco ed innovativo e che hanno chiesto informazioni su dove fosse Milano Marittima. Un ragazzo danese ha addirittura prenotato davanti a me un volo per non perdersi l’inaugurazione stagionale della Pasqua marittima!

Abbiamo scelto la Thailandia in quanto simbolo del turismo mondiale e a nostro avviso abbraccia un pubblico che ama il turismo marittimo e che strizza l’occhio al divertimento ma anche al relax: canoni che ha il turista tipico della Romagna ed in particolar modo di Cervia e Milano Marittima”.

Il Papeete Beach non è nuovo a questo tipo di attività di divulgazione della ‘Movida Cervese’: negli anni aveva organizzato serate al Maddox in Mayfair di Londra, al club Wall di Miami, al Joker di Mikonos e in tanti club in Svizzera e in Belgio. Famosissimo è anche il consolidato ‘Snow Tour’ attraverso il quale porta il divertimento estivo tra le piste innevate delle località sciistiche più rinomate come Madonna di Campiglio, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur e Roccaraso.