Fred De Palma special guest al Matis di Bologna

Ogni sabato sera il Matis Club di Bologna torna sempre diverso ma allo stesso tempo sempre uguale a sé stesso. Dopo aver ospitato sabato 12 novembre il duo britannico Solardo, sabato 19 novembre 2022 è il momento di A-Live e Fred De Palma.

Torinese, classe 1989, Fred De Palma ha firmato in questi ultimi anni una serie di hit quali “Un Altro Ballo”, “Se Iluminaba” e “Una Volta Ancora”, collaborando artisti quali Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena. Al suo ultimo album “Unico” hanno partecipato – oltre ad Anitta – Samurai Jay, Guè Pequeno, Boro Boro, BoomDabash, Rosa Chemical e Juanfran. In carriera ha saputo raggiungere 25 dischi di platino e 4 d’oro (in Italia) e 5 di platino in Spagna, con una media di oltre 4 milioni di ascoltatori su Spotify.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano diverse one-night quali A-Live, Clorophilla e Wonderland 90. Un locale rigorosamente over 18, con un restyling scenografico e con il rafforzamento dei suoi punti di forza, sia sul fronte della ristorazione sia per quanto riguarda l’aspetto clubbing; Il Matis è sempre in prima fila per fornire il suo contributo per riportare Bologna al centro della scena elettronica italiana.

matisclubofficial