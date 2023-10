Al Matis per Halloween arriva Fabri Fibra

Per il suo primo appuntamento stagionale con A-Live il Matis Club di Bologna non poteva scegliere data ed artista migliore: martedì 31 ottobre 2023 (Halloween) arriva nientemeno che Fabri Fibra con una tappa del suo Showcase Club Tour.

In vent’anni di carriera, Fabri Fibra ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la scena rap italiana, contribuendo sia alla sua creazione sia al suo consolidamento. Grazie ai suoi sforzi, il rap è diventato il genere più influente nel panorama musicale italiano degli ultimi anni. Dall’uscita del suo primo album, “Turbe Giovanili” nel 2002, attraverso il rivoluzionario “Tradimento” del 2006 fino al suo ultimo lavoro, “Caos” del 2022, Fabri Fibra ha dimostrato in due decenni e con 10 album all’attivo, di cui ha curato ogni aspetto come direttore artistico, come tecnica e contenuto possano evolversi di pari passo. Questo ha reso il rap non solo capace di scalare tutte le classifiche musicali, ma anche di fungere da voce per una realtà complessa, spesso incompresa e controversa. Merito di uno stile unico e di liriche sempre alquanto intense.

Il Matis Club di Bologna è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita e 90 Wonderland. Sempre in funzione il privè Mix, con dj in grado di declinare la musica house nelle sue migliori modalità, così come ad Halloween torna A-Live, che da sempre propone il meglio delle sonorità urban. Come sempre di gran qualità, infine, gli special guest che si alterneranno al Matis, in linea con il prodotto ed il servizio che il club bolognese sa offrire da sempre.

foto di Roberto Graziano Moro