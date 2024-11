Matis: Morales, Steppa, Troxler i prossimi guest

Sempre all’insegna della trasversalità il Matis Club di Bologna, sempre camaleontico nella sua programmazione e nelle sue serate, sempre all’insegna del divertimento di qualità e con ospiti davvero speciali. Ecco i prossimi in arrivo.

Sabato 9 novembre 2024 – Welcome to Paradise con David Morales. House Music di gran classe sabato 9 al Matis, con un’autentica leggenda come il dj e producer statunitense David Morales, vincitore di un Grammy Awards e capace di remixare artisti del calibro di Mariah Carey, U2, Michael Jackson, Aretha Franklin, Madonna e Whitney Houston. Dopo i grandi successi con la label DefMix, nel 2018 ha lanciato la sua etichetta discografica DIRIDIM, che spazia tra le sonorità più classiche e l’elettronica d’avanguardia.

Sabato 16 novembre 2024 – Clorophilla con Low Steppa. Nuovo appuntamento scon la one-night Clorophilla, la sua musica, le sue scenografie ed i suoi spettacoli ogni volta sempre diversi. Ospite speciale il dj e producer inglese Low Steppa, sempre più una certezza e una garanzia quando si entra nel territorio della house music. Merito delle sue produzioni per etichette discografiche quali Armada Music, Defected Records, Strictly Rhythm e la sua Simma Black, merito dei suoi set in festival quali Creamfields e EDC Las Vegas, a Ibiza e nel resto del mondo.

Sabato 23 novembre 2024 – Vita con Seth Troxler. Dopo Carlita, è Seth Troxler il nuovo special guest della serata Vita al Matis, dove l’artista statunitense torna per la terza stagione consecutiva. Troxler è uno degli indiscussi top player dell’elettronica, capace come pochi di fare le differenze e sempre in grado di proiettarsi in avanti; arriverà al Matis pochi giorni dopo l’uscita di “In Between”, il suo libro fotografico realizzato insieme al musicista e fotografo Bill Patrick, suo amico di vecchia data. Un bel modo di raccontare una vita da dj.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita, Why Not, nei prefestivi spesso e volentieri torna la serata Alive.

