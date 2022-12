Al Peter Pan Solaris con Davide Squillace

Caratteristiche essenziali del Peter Pan di Misano Adriatico? Una programmazione e contenuti più variegati possibili, sempre e comunque all’insegna della qualità e del cosiddetto rinnovamento nella continuità.

Il prossimo e più imminente esempio? Solaris, la nuova serata del Peter Pan che debutta venerdì 16 dicembre 2022 e che si concentra sulle sonorità che fanno la differenza nel clubbing mondiale e i suoi principali ambasciatori: venerdì 16 dicembre 2022 si comincia con Davide Squillace e Manuel De Lorenzi.

Debuttante al CircoLoco nel 2007, protagonista con i suoi mixati in Essential Selection, il programma in onda ogni week-end su BBC Radio 1, Davide Squillace da sempre sa essere artista e mente aperta non soltanto in ambito musicale, basti pensare alla sua piattaforma This And The Lab e la sua collaborazione con County Of Milan, il brand di Marcelo Burlon. In carriera ha remixato tra gli altri Carl Cox, Planet Funk e Sven Väth.

Il Peter Pan è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Il suo ristorante propone menu alla carta di carne e pesce e il suo autentico salottino Asian Lounge: 50 posti a sedere, ai quali accedere esclusivamente con prenotazione e con menù alla carta, nel quale convivono specialità mediterranee e del Far East (sushi e tanto altro), così come i suoi bar sono caratterizzati da un servizio premium e da un’ottima selezione di cocktail e distillati. Al venerdì il Peter Pan alterna diverse serate (Clorophilla, 90 Wonderland, Solaris), mentre al sabato è in programma la one-night Vidaloca: quest’ultima sarà protagonista anche la notte del 31 dicembre 2022.

